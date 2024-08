Ricaricare completamente il telefono in soli 4 minuti? Adesso è possibile

(Adnkronos) – Realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha recentemente svelato in una nota ufficiale l’ultima innovazione che stravolge gli standard del settore: la tecnologia di ricarica SuperSonic Charge da 320W. Questa tecnologia di nuova generazione non solo offre la potenza di ricarica più veloce mai vista, ma stabilisce nuovi parametri di sicurezza ed efficienza, trasformando radicalmente l’esperienza utente. Il SuperSonic Charge da 320W rappresenta un traguardo straordinario per realme, che già aveva fatto parlare di sé con il primato della ricarica a 240W introdotta con il realme GT3. Ora, con questa nuova tecnologia, realme permette di ricaricare completamente uno smartphone in soli 4 minuti e 30 secondi. In un minuto, il caricatore può portare il dispositivo al 26% di carica, mentre in meno di due minuti si supera il 50%. Il risultato, frutto di due anni di ricerca, è una batteria pieghevole rivoluzionaria da 4420mAh, la prima nel suo genere. Questa batteria a quattro celle, ispirata ai dispositivi pieghevoli, consente una ricarica simultanea delle singole celle, mantenendo un design sottile e integrandosi perfettamente nello smartphone e dispone di un Trasformatore di Tensione AirGap. Questo innovativo sistema isola l’alta tensione dalla batteria in caso di guasti e un processo di ricarica sicuro ed efficiente. Nella stessa nota Realme oltre alla ricarica rapida, ha annunciato sei nuove tecnologie che migliorano l’esperienza utente in tre aree chiave: AI, prestazioni e imaging. Tra queste, spicca il primo pulsante a stato solido con funzionalità scorrevole, progettato per un utilizzo fluido e intuitivo. Lo schermo anti-riflesso, ispirato alla struttura dell’occhio di una falena, offre una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

La tecnologia AI Motion Picture di realme trasforma le immagini statiche in video dinamici, mentre l’AI Gaming Super Resolution offre ai gamer immagini fluide e cristalline, migliorando l’esperienza di gioco. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)