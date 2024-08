San Marino Comics 2024: il 23, 24 e 25 agosto il festival della cultura Pop

(Adnkronos) – L’undicesima edizione di San Marino Comics si veste di un tema centrale”Believe”, ispirato a valori fondamentali come l’amicizia e la collaborazione per affrontare le sfide della vita. Attraverso un’esperienza immersiva, intrecciata a doppio filo con “Il Magico Mondo di Oz” di Frank Baum, credere in sé stessi e nella forza dei legami è il motivo conduttore del festival. Organizzato quest’anno dall’Associazione San Marino Comics e LEG Live Emotion Group, l’evento si presenta con ben 12 aree tematiche che si estendono dal centro storico fin oltre le mura dell’antica Terra della Libertà. Le strade di San Marino, come la Città di Smeraldo, si trasformeranno durante i tre giorni di festa previsti per il 23- 24 – 25 agosto.

Per gli amanti dei Comics, dei manga, dei fumetti e dei Cine-Comics, tanti i nomi di spicco, a partire dall’autore del manifesto ufficiale Christian Cornia, docente della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, che terrà un imperdibile workshop dedicato in particolare ai più giovani. Grande esclusiva, direttamente dalla leggendaria serie animata “Sailor Moon” con i sensei animatori Hisashi Kagawa e Ikuko Ito, i quali realizzeranno un disegno in diretta che verrà donato al reparto di Pediatria dell’Ospedale di San Marino. Tutti gli appassionati potranno ammirare nel Ridotto del Teatro Titano la loro mostra dedicata all’eroina “che veste alla marinara”, dal titolo “Sailor Moon & Friends”. A traghettare il pubblico attraverso le mille sfumature del mondo Comics e Cine-Comics, sarà la carismatica figura di Giovanni Zaccaria, meglio conosciuto come Zeth Castle, instancabile conduttore e divulgatore. Ma non solo: l’intrigante viaggio nelle tante attività dedicate alle nuvole parlanti permetterà di scoprire come dialogano tra loro fumetti e videogiochi e come sono cambiati ed evoluti nel tempo i manga.

Al Cantone della Funivia, tantissimi contenuti per gli appassionati del mondo Steampunk, Gotico e Vampiri, con un ricco programma di attività: nelle tre giornate sarà possibile provare accessori Steampunk ed entrare nel mondo fatto di vapore e ingranaggi, fare set fotografici in un’ambientazione a tema e viaggiare nel tempo, potendo sempre contare sull’aiuto dello Steampunk Repair per le riparazioni urgenti dei costumi, e magari farsi anche offrire una buona tazza di tè. Tra le novità assolute di questa edizione, in Piazzale Domus Plebis l’area dedicata agli amici a quattro zampe, per la prima volta in un festival della Cultura POP, in collaborazione con Marlù Gioielli, una delle più importanti realtà del settore. In questa zona del festival si potranno fare foto e rilassarsi con gli amici pelosetti, grazie a fotografi e videomaker a disposizione per portare a casa un ricordo indelebile: “Marlù invita ognuno di noi a essere sempre accanto ai nostri amici pelosetti e di portarli sempre con noi. È fondamentale ricordare quanto siano preziosi gli animali quanto arricchiscano le nostre vite e ci aiutino nei momenti difficili con la loro presenza. Questa è la ragione per cui Marlù è stato tra i primi marchi di gioielli a voler celebrare il legame profondo che ci unisce a loro con una collezione speciale dedicata ai pelosetti, con gioielli pensati per essere condivisi e indossati insieme ai nostri pet”. Per chi ha voglia di giochi da tavolo, di ruolo e Party Games, per divertirsi in modo sano e intelligente, la nuova Area Gioco da Tavolo, allestita presso Unirsm Design, vanterà l’eccezionale presenza di Play On Tour, l’avventura ludica itinerante di Play – Festival del Gioco, il più grande evento italiano interamente dedicato al gioco in ogni sua forma. Play on Tour è un’esperienza che celebra la diversità, la condivisione e la gioia del gioco, trasformando gli spazi del festival in luoghi di connessione e divertimento per tutti coloro che vi partecipano. Da non perdere la grande Area eSport allestita nel Parcheggio 6 in collaborazione con QLASH, una delle più importanti realtà di settore in Italia, riconosciuta a livello internazionale in continua espansione nel mondo del gaming competitivo. “Il nostro obiettivo principale è lavorare sempre in funzione della community”, ha dichiarato Luca Pagano, CEO e cofondatore di QLASH, che si distingue per il suo impegno verso i giocatori e i fan, come dimostrato dal coinvolgimento nel Circuito Tormenta, il campionato amatoriale italiano supportato da Riot Games. Un tuffo nel vintage per gli amanti dei Videogames e Retrogames, a cui è dedicata l’area nel Giardino dei Liburni, nella quale per la prima volta sarà presente una sezione commerciale legata a questo settore, con materiale, abbigliamento e accessori relativi al mondo dei videogiochi più famosi del mondo. Assolutamente da provare l’emozione di giocare nelle Sale Giochi su Cabinati Arcade e Console: StreetFighters, Pacman, Puzzle Bobble e tantissimi altri titoli. Incredibili postazioni giganti Nes, GameBoy, e sfide a 4 giocatori su Mario Kart 8 Deluxe. Tutti i giochi sono in freeplay con ingresso gratuito. Ma le sfide non finiscono qui: sempre all’ombra degli alberi del Giardino dei Liburni, in collaborazione con la Ludoteca Pologioco si potrà mettere alla prova la propria destrezza in quindici postazioni dedicate ai Maxi-Giochi, gratuiti e per tutte le età. Una novità da brivido è la Horror Zone con il “Toxic Train” nella Galleria del Treno: un’avventura unica nel suo genere, situata nella suggestiva Galleria “Montale”, un tunnel ferroviario dismesso. Un’esperienza intensa e indimenticabile che combina l’arte della paura con una location letteralmente “da urlo”, offrendo ai visitatori un viaggio emozionante nel cuore del terrore. Dopo il successo dello scorso anno con Alice in Wonderland, questa edizione vedrà Contrada Santa Croce diventare il percorso di mattoncini gialli che porta alla Città di Smeraldo con la Experience Area “La storia del Mago di Oz”. Sarà meraviglioso conoscere da vicino Dorothy, il Leone Codardo, lo Spaventapasseri e l’Uomo di Latta, accarezzare il cagnolino Toto e cercare di scappare dalla malvagia Strega dell’Ovest. Un altro percorso novità apparirà a Palazzo Graziani, trasformato per l’occasione nella Scuola di Magia e Stregoneria più famosa del mondo, con la Experience Area “Potterland e i doni della Magia”, fra lezioni di pozioni e scuola di incantesimi che aiuteranno a sconfiggere il male. Un vero e proprio Villaggio Medieval-Fantasy sorgerà nella zona Ex Pattinaggio grazie a Battle for Vilegis, il più grande evento di gioco di ruolo dal vivo in Italia, che offrirà una full immersion nel mondo fantasy-medievale di Vilegis. Barbari, stregoni, avventurieri, battaglie, duelli, intrighi e ancora cavalieri, sfide di spade e giochi antichi, LARP e tanto altro nel progetto realizzato dagli ideatori del format Battle for Vilegis e dalla Squadra dei Falchi di Gradara. Le mitiche atmosfere dei film “Spaghetti Western” di Sergio Leone caratterizzeranno il Villaggio Far West in Piazza Sant’Agata che si trasformerà in un set cinematografico a cielo aperto, tra divertentissime scazzottate e sparatorie con cowboy e messicani ubriachi e stuntman pronti a far rivivere i leggendari anni del vecchio west. Altra “new entry” di questa edizione sarà la Movie Zone In Piazza della Libertà, con proiezioni e incontri sul Cinema: grazie alla prestigiosa collaborazione con Echo Group e al lavoro dei curatori saranno disponibili contenuti in anteprima e tanti aneddoti legati al mondo della settima arte. Tre saranno le location dedicate agli incontri previsti con gli ospiti del festival, che si alterneranno al Teatro Titano, sul Main Stage e in Piazza della Libertà. Tra i nomi, i miti della comicità italiana Gigi e Andrea, il duo dei PanPers direttamente dalla trasmissione tv Colorado, la giovane e talentuosa stand up comedian nippo-bresciana Yoko Yamada, l’influencer Kenta Suzuki e la regina degli spot tv Gisella Cozzo. Sempre in tema di incontri, l’Area Narrativa & Fantasy proporrà appuntamenti d’eccezione. Roberto Genovesi, direttore di Rai Libri e direttore artistico di Cartoons On The Bay presenterà al Teatro Titano il suo ultimo libro “Il mietitore di angeli” edito da Newton Compton. Sullo stesso palco i mitici Riccardo Zara e Guiomar Serina dello storico gruppo “I Cavalieri del Re” parleranno della loro biografia ufficiale “I Cavalieri del Re – La Vera Storia”, edita da Nippon Shock Edizioni, insieme al curatore Germano Massenzio, con la partecipazione speciale del giornalista Fabrizio Basso di Sky TG24. Promette tre giorni di musica a 360° il Main Stage, posizionato a Campo Bruno Reffi. Questa edizione ha voluto sperimentare mettendo il pubblico al centro, non soltanto come spettatore, ma anche come parte degli spettacoli. In quest’ottica, arrivano “Vice is nice”, un tuffo nella Miami del 1984, con musica soul, rock, punk, funky, house, insieme a ballerini, musicisti, dj, e “Mai dire Goku”, non un semplice concerto ma una live experience nel mondo dei cartoni animati. Gli Animeniacs Corp, reduci da Italia’s Got Talent, regaleranno al pubblico il loro “Neverland”, musical legato al mondo Disney. Tanta simpatia in chiave metal con i Pigspeed e tutta l’energia delle sigle anni ‘90-2000 con Mr Cartoon. Oltre alle tradizionali sfilate Cosplay e al Cosplay Contest in collaborazione con Epicos, tutte le associazioni di settore si uniranno nella mega parata di sabato, che colorerà il Centro Storico. Da segnalare anche la prima uscita europea a San Marino Comics delle simpaticissime Italian Turtles in occasione del 40° delle Tartarughe Ninja. Altro appuntamento consolidato sarà quello con il K-Pop che ancora una volta coinvolgerà i tantissimi seguaci di uno dei fenomeni culturali più di tendenza degli ultimi anni. Da sottolineare la novità del Flash Pass, un braccialetto che permetterà di ridurre i tempi di attesa per visitare le aree del festival fungendo da “Salta Fila” e offrirà l’accesso prioritario all’area spettacoli di Campo Bruno Reffi entro le ore 20.30 per l’ingresso ai concerti serali. Sarà possibile acquistarlo agli Info Point tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 al costo di 5,00 € in un numero limitato di 2.000 al giorno.

ORARI FESTIVAL

Inaugurazione Festival: Venerdì 23 agosto ore 21.00 sul Mainstage di Campo Bruno Reffi Venerdì 23 agosto: Area Espositiva dalle 10.00 alle 21.00 – Chiusura Main Stage 01.00 Sabato 24 agosto: Area Espositiva dalle 10.00 alle 21.00 – Chiusura Main Stage 01.00 Domenica 25 agosto: Area Espositiva dalle 10.00 alle 20.00 – Chiusura Main Stage 20.00 —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)