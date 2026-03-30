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Sandrider Experience: Motorsport e Gaming a Roma

Tecnologia
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il prossimo 2 aprile, le Officine Farneto di Roma ospiteranno un evento progettato per trasferire l’intensità della guida off-road in un contesto urbano, utilizzando una replica fedele del veicolo che ha partecipato alla Dakar 2026. Al centro dell’iniziativa si colloca un simulatore di guida in scala 1:1, concepito per restituire le vibrazioni e le sollecitazioni tipiche dei percorsi desertici attraverso una prova a tempo in stile racing game. Questa configurazione “phygital” mira a coinvolgere una community trasversale di appassionati, unendo le prestazioni tecniche dei motori all’intrattenimento interattivo. 

Il concept creativo dell’appuntamento capitolino si basa sulla trasformazione dell’immaginario legato ai grandi rally in un’esperienza concreta e condivisibile, facilitata dalla presenza di creator del panorama digitale come Giampytek e Naska. La partecipazione di queste figure sottolinea la volontà di amplificare il racconto dell’evento verso un pubblico sempre più orientato alla fruizione social e tecnologica. L’esperienza proposta non si limita alla semplice esposizione del mezzo, ma invita l’utente a testare le proprie abilità di guida estrema in un ambiente controllato ma tecnologicamente avanzato, dove la fedeltà della simulazione è garantita dal design racing del veicolo originale. 

Per chi desidera approfondire le modalità di partecipazione e i dettagli tecnici del simulatore, le informazioni sono disponibili sulla piattaforma web dedicata all’evento. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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