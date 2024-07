SearchGpt – Il prototipo di motore di ricerca di OpenAi in fase di test

(Adnkronos) – OpenAI ha annunciato, con una nota sul suo blog, di aver lanciato SearchGPT, un prototipo temporaneo di nuove funzionalità di ricerca AI che offre risposte rapide e tempestive con fonti chiare e rilevanti. Progettato per esaltare la combinazione dei modelli AI con le informazioni dal web, è ora disponibile per un gruppo ristretto di utenti e publisher per raccogliere feedback. “SearchGPT rappresenta un nuovo modo di cercare risposte sul web,” afferma il gruppo di lavoro di Sam Altman. “L’obiettivo è rendere la ricerca più veloce e semplice, sfruttando le capacità conversazionali dei nostri modelli AI con informazioni in tempo reale dal web.”

SearchGPT, utilizzerà un modello conversazionale, le domande riceveranno risposte aggiornate direttamente dal web, accompagnate da chiari collegamenti alle fonti rilevanti. Gli utenti potranno fare domande successive per affinare la ricerca, come in una conversazione, con il contesto che viene approfondito ad ogni query. “Siamo impegnati a supportare un ecosistema prospero di publisher e creatori,” affermano da OpenAI. “Vogliamo aiutare gli utenti a scoprire siti di publisher e offrire più opzioni di ricerca.” SearchGPT è stato pensato per aiutare gli utenti a connettersi con i publisher, con citazioni e collegamenti chiari nelle ricerche. Le risposte includeranno attribuzioni in linea e link, consentendo a chi utilizza il servizio di essere informato sulle fonti delle informazioni che vengono restituite dal sistema e di esplorare ulteriori risultati in una barra laterale con i collegamenti alle fonti.

OpenAI ha collaborato, in modo sistemico, con i publisher per progettare questa esperienza e continua a raccogliere il loro feedback. Oltre a lanciare il prototipo, sono state infatti implementate funzioni per i publisher per “gestire” la loro presenza sul motore di ricerca. “Abbiamo sentito dai publisher e dai creatori il desiderio di comprendere come interagire al meglio con i prodotti di ricerca AI e come performa il loro contenuto,” aggiunge OpenAi. “Utilizzeremo questo prototipo per imparare di più e condividere i risultati, migliorando l’esperienza in aree come le informazioni locali e il commercio.” “Sam e il talentuoso team di OpenAI hanno compreso appieno che, affinché la ricerca alimentata dall’IA sia efficace, deve essere fondata su informazioni di alta qualità e assoluta affidabilità fornite da fonti fidate. La relazione tra tecnologia e contenuto deve essere simbiotica e la provenienza deve essere protetta.” così commenta Robert Thomson, Amministratore Delegato, News Corp

“Il feedback degli utenti e dei publisher sarà fondamentale per perfezionare SearchGPT e integrare le migliori funzionalità in ChatGPT” concludono da OpenAi. Per chi fosse interessato a provare SearchGPT può iscriversi alla lista d’attesa. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)