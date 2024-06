Squid Game 2 in anteprima a Lucca Comics & Games 2024

(Adnkronos) – Il prossimo 31 ottobre, il mondo di Netflix e dei fan di Squid Game avranno proprio la città di Lucca come palcoscenico speciale per quello che è considerato come uno degli eventi più attesi dell'anno. Lucca Comics & Games 2024, infatti, ospiterà la presentazione di "Squid Game 2" con ospiti eccezionali come il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk, insieme ai protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun che racconteranno al pubblico alcune delle più intriganti novità della seconda stagione di questo colossale successo televisivo.

"Squid Game", con la sua prima uscita nel 2021, non solo ha frantumato i record di visualizzazione su Netflix, rimanendo la serie più popolare sulla piattaforma per oltre due anni, ma ha anche portato a casa numerosi riconoscimenti, inclusi 6 Emmy Awards. Tra questi, spiccano il premio per la Miglior Regia a Hwang Dong-hyuk e quello per Miglior Attore Protagonista a Lee Jung-jae, confermando l'eccezionale talento dietro e davanti alla camera. Le anticipazioni della nuova stagione mostrano immagini mozzafiato e promettono sviluppi avvincenti. Gi-hun, interpretato dal premiato Lee Jung-jae, è visto mentre prende una decisione cruciale, rinunciando ai suoi piani di trasferirsi negli Stati Uniti a seguito di una telefonata misteriosa, decidendo invece di intraprendere una nuova missione. Insieme a lui, torneranno volti noti come Front Man (Lee Byung-hun) e il Reclutatore (Gong Yoo), oltre all'aggiunta di nuovi membri nel cast che promettono di arricchire ulteriormente la trama.

Hwang Dong-hyuk, primo asiatico a vincere l'Emmy per la Miglior Regia in una Serie Drammatica, non solo riprende il suo ruolo di regista ma continua a essere il motore creativo dietro le quinte, promettendo di mantenere alto il livello di tensione e intrattenimento che ha caratterizzato la serie fin dal suo debutto. L'appuntamento di Lucca sarà un momento cruciale per tutti gli appassionati di "Squid Game", offrendo un'occasione unica per interagire con i creatori e scoprire in anteprima cosa riserva il futuro per questa serie rivoluzionaria. Con oltre 142 milioni di famiglie incollate agli schermi nella sua prime quattro settimane, e un posto assicurato al vertice delle classifiche in 94 Paesi, "Squid Game" si è affermato non solo come un successo televisivo, ma come un vero e proprio fenomeno culturale globale, trasformando giochi d'infanzia in icone di una critica sociale pungente e attuale.