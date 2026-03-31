11.7 C
Firenze
martedì 31 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Starlink, un altro satellite esplode in orbita

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – SpaceX ha registrato una interruzione definitiva delle comunicazioni con il satellite Starlink 34343 a seguito di un’anomalia tecnica non ancora specificata. La società di monitoraggio Leo Labs ha rilevato immediatamente decine di frammenti nelle vicinanze del dispositivo, confermando una frammentazione in orbita avvenuta a circa 560 chilometri di altezza. Nonostante l’evento, l’azienda ha diffuso una nota ufficiale per chiarire che i detriti prodotti non costituiscono un pericolo per la Stazione Spaziale Internazionale, per il suo equipaggio o per la prossima missione Artemis II della NASA. Il rientro atmosferico dei resti è previsto entro poche settimane, un fattore che dovrebbe limitare i rischi di collisioni a lungo termine. 

L’episodio richiama un incidente analogo avvenuto lo scorso dicembre, quando un altro satellite della rete era andato distrutto in circostanze simili, appena una settimana dopo un passaggio ravvicinato con una sonda cinese. La criticità si inserisce in un contesto di crescente affollamento dell’orbita bassa terrestre, un’area in cui vengono attualmente tracciati oltre 24.000 oggetti. Di questi, circa 10.000 appartengono alla sola infrastruttura Starlink, sollevando interrogativi sulla gestione del traffico spaziale e sulla sostenibilità delle operazioni di lancio massive condotte dalla compagnia di Hawthorne. 

In questo scenario, la presidente di SpaceX Gwynne Shotwell ha recentemente confermato l’intenzione di espandere drasticamente la presenza del gruppo nello spazio. L’azienda ha infatti richiesto alla FCC le licenze per l’impiego di un milione di satelliti dedicati all’intelligenza artificiale e alla creazione di data center orbitali. Questa strategia di crescita aggressiva si manifesta in un momento finanziario decisivo, mentre il gruppo si prepara a una quotazione in borsa dai volumi potenzialmente storici, cercando di bilanciare le ambizioni tecnologiche con le crescenti sfide operative legate alla sicurezza extratmosferica. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.7 ° C
12.3 °
11 °
44 %
8.5kmh
20 %
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
13 °
Ven
18 °
Sab
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1182)ultimora (816)sport (141)Eurofocus (55)demografica (39)Tecnologia (32)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati