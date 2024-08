Stranger Things: The First Shadow approda a Broadway

(Adnkronos) – Dopo il successo riscosso nel West End di Londra, la pièce teatrale “Stranger Things: The First Shadow” farà il suo debutto al Marquis Theatre di New York, promettendo di portare con sé l’atmosfera misteriosa e avvincente che ha reso celebre la serie di Netflix. Ambientato nella fittizia cittadina di Hawkins, Indiana, nel 1959, “Stranger Things: The First Shadow” si svolge anni prima degli eventi narrati nella serie televisiva. La trama segue un giovane Jim Hopper, Joyce Maldonado e la sorella di Bob Newby mentre affrontano l’arrivo di un nuovo ragazzo in città, Henry Creel. Questa nuova aggiunta al cast dei personaggi promette di svelare ulteriori dettagli sul passato enigmatico di Hawkins e dei suoi abitanti. La produzione della pièce vede il coinvolgimento diretto dei creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, che hanno contribuito alla storia originale e agiscono come produttori creativi. La scrittura è affidata a Kate Trefry, una collaboratrice di lunga data della serie. Il debutto londinese di “Stranger Things: The First Shadow” è stato accolto con entusiasmo, ottenendo due prestigiosi Olivier Awards: uno per il miglior nuovo intrattenimento e l’altro per la migliore scenografia. Le recensioni, pur riconoscendo qualche debolezza nella trama, hanno lodato in modo unanime gli effetti speciali, definiti straordinari e capaci di lasciare il pubblico senza fiato. I biglietti per lo spettacolo di Broadway saranno disponibili in prevendita a partire dal 13 settembre, mentre la vendita generale inizierà il 17 settembre. Per coloro che non potranno recarsi a New York, c’è comunque una buona notizia: la quinta e ultima stagione di Stranger Things sarà disponibile su Netflix il prossimo anno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)