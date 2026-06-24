Strategia HP 2026, intelligenza artificiale e lavoro ibrido

(Adnkronos) – HP ha presentato a Milano la declinazione italiana della propria strategia globale denominata “HP, for your best work – Il futuro del lavoro, adesso”. L’evento ha riunito clienti, partner industriali e stakeholder di settore per analizzare l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa e dei sistemi di automazione nella gestione quotidiana dei flussi aziendali, proponendo un modello in cui i dispositivi hardware, i software di collaborazione e i servizi di stampa si integrano in un unico flusso operativo.

L’approccio presentato si focalizza sull’adozione dell’intelligenza artificiale come elemento abilitante e trasversale per semplificare l’interazione tra l’utente e lo spazio di lavoro digitale. La gestione di contesti professionali distribuiti impone l’adozione di soluzioni capaci di adattarsi a diversi profili d’uso, dalle grandi organizzazioni fino ai professionisti indipendenti e al segmento educational.

La segmentazione dell’offerta tecnologica mostrata durante l’incontro si articola in tre macro-indirizzi strategici: l’area Enterprise, focalizzata sulla continuità operativa e sulla resilienza delle infrastrutture IT; la sezione destinata alle piccole e medie imprese (SMB), orientata alla digitalizzazione dei processi e alla flessibilità dei flussi; e infine il comparto Consumer, destinato a supportare le attività quotidiane di apprendimento e produttività personale in mobilità.

Giampiero Savorelli, Vicepresidente e Amministratore Delegato di HP Italy

In merito alle priorità industriali e agli obiettivi strategici legati a questa evoluzione tecnologica, Giampiero Savorelli, Vicepresidente e Amministratore Delegato di HP Italy, ha dichiarato: “Il futuro del lavoro non dipende soltanto dall’introduzione di soluzioni innovative ma dalla loro capacità di offrire all’utente esperienze tecnologiche sempre più semplici e personalizzate, che aiutino le persone a lavorare meglio, in qualunque situazione. Con questo evento abbiamo voluto raccontare e mostrare dal vivo come intelligenza artificiale, dispositivi pc e printing, software e servizi di HP possano creare un unico ecosistema capace di semplificare il lavoro quotidiano, aumentare la produttività aziendale e al contempo migliorare la soddisfazione degli utenti, grazie ad un’esperienza tecnologica più appagante. Il nostro obiettivo è mettere la tecnologia al servizio delle persone, affinché possano esprimere al meglio il proprio potenziale, ovunque lavorino o ovunque si trovino e disegnare un futuro in cui una tecnologia sia semplice, “seamless” e personalizzata, così da rappresentare un alleato prezioso che ci supporta nelle attività quotidiane”.

La convergenza tra hardware e servizi intelligenti risponde alla necessità clinica del mercato di ridurre i silos tecnologici che rallentano l’efficienza interna delle imprese. L’integrazione di sistemi di sicurezza nativi sia nei dispositivi di personal computing sia nelle periferiche di stampa rappresenta una risposta diretta all’aumento delle vulnerabilità informatiche connesse al lavoro da remoto. Attraverso l’allestimento di scenari d’uso reali, la manifestazione ha evidenziato come la protezione dei dati e la fluidità della comunicazione interpersonale costituiscano i pilastri necessari per garantire la sostenibilità economica e operativa dei moderni workplace digitali.

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