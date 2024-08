Tales of Graces f Remastered: un classico JRPG ritorna in grande stile

(Adnkronos) – Bandai Namco ha recentemente annunciato il ritorno di Tales of Graces f in una versione Remastered, prevista per il 17 gennaio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Steam). La rimasterizzazione promette di far rivivere le epiche avventure di Asbel e dei suoi compagni in un mondo ricco di fascino e mistero. I giocatori potranno immergersi nuovamente nella trama coinvolgente, piena di colpi di scena, personaggi indimenticabili e legami profondi forgiati attraverso il tempo. Ambientato nel lussureggiante mondo di Ephinea, governato da tre grandi nazioni dotate del potere di Eleth, Tales of Graces f Remastered offre un’esperienza di gioco migliorata sotto diversi aspetti. Oltre a una grafica rinnovata, la nuova versione include contenuti scaricabili precedentemente pubblicati, nonché scene inedite, localizzate in inglese per la prima volta, che amplieranno ulteriormente la narrazione. Tales of Graces f, originariamente uscito nel 2010, è considerato uno dei capitoli più apprezzati della celebre saga JRPG “Tales of”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)