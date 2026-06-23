TheFork sbarca su Alexa+

(Adnkronos) – La piattaforma di prenotazione di servizi di ristorazione TheFork è stata integrata all’interno di Alexa+, la nuova versione dell’assistente personale sviluppata da Amazon. L’operazione mira a automatizzare la ricerca e l’allocazione dei tavoli attraverso interfacce vocali in grado di elaborare il linguaggio naturale e di attingere a uno storico memorizzato delle preferenze utente, ottimizzando l’esperienza di selezione senza la necessità di compilare moduli digitali manuali.

L’elemento innovativo di questa integrazione risiede nella capacità del software di mantenere la memoria contestuale nel medio e lungo periodo. A differenza dei sistemi di precedente generazione, l’assistente conserva le informazioni condivise in precedenza dall’utente, come specifiche restrizioni alimentari di determinati contatti, preferenze geografiche o tipologie di atmosfera richieste per eventi particolari, e le applica automaticamente ai filtri di ricerca sul database della piattaforma di prenotazione.

I flussi operativi consentono la gestione di comandi consecutivi e integrati nello stesso filone di dialogo: l’interfaccia archivia la prenotazione sul portale partner, aggiorna i calendari personali del dispositivo e predispone messaggi di notifica per contatti terzi, garantendo la continuità dell’interazione tra i dispositivi fissi domestici e gli applicativi mobili come smarphone o smartwatch in mobilità.

In merito alle implicazioni di questa architettura sui consumi quotidiani, Giacomo Costantini, Country Manager Alexa Italia, ha commentato: “Con l’integrazione di TheFork, Alexa+ dimostra come l’intelligenza artificiale generativa possa davvero semplificare la vita quotidiana delle persone. Non si tratta solo di rispondere a un comando, ma di comprendere il contesto, ricordare le preferenze e accompagnare l’utente lungo tutto il percorso, dalla scelta del ristorante alla prenotazione, in una conversazione naturale e senza interruzioni. È esattamente il tipo di esperienza che vogliamo offrire ai nostri clienti in Italia”.

La convergenza tra l’elaborazione dei dati della ristorazione e i modelli generativi risponde alla necessità di ridurre i tempi di transazione dell’utente finale. Sul valore strategico dell’accordo, Carlo Carollo, Country Manager TheFork Italia, ha dichiarato: “Uno degli elementi chiave per cui le persone utilizzano TheFork è la semplicità e la rapidità con cui è possibile trovare e prenotare il ristorante giusto. Con Alexa+ questa esperienza diventa ancora più naturale e immediata, creando i presupposti per una scelta ancora più pertinente e personalizzata. Non potevamo fare regalo migliore ai nostri utenti attuali e futuri”.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)