Totally Spies! Cyber Mission, trailer per il nuovo videogioco

(Adnkronos) – Microids ha presentato il primo trailer del videogioco Totally Spies! – Cyber Mission, tratto dalla celebre serie animata. I giocatori potranno partire per una nuova avventura a Singapore, nell’universo della nuova stagione di Totally Spies! dove si incontrano azione, avventura e infiltrazione. Sviluppato da Balio Studio, Totally Spies! – Cyber Mission sarà disponibile il 31 ottobre 2024 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Vestendo i panni di Sam, Clover e Alex, i giocatori si immergeranno nel cuore di Singapore, dove ogni strada e ogni angolo nascondono segreti da scoprire. Basato sulla stagione 7, attualmente in onda, i giocatori si uniranno a Jerry e Mandy, oltre a nuovi personaggi come Toby, Zerlina e Mei Lin, sia in single player che in modalità multigiocatore locale fino a 3 giocatori. Il gioco prevede sezioni di esplorazione per la città di Singapore ma anche altri momenti incentrati sull’azione, oltre alla possibilità di curare il look delle protagoniste con diversi accessori.

