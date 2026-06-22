Tutti i record del film Netflix KPop Demon Hunters

(Adnkronos) – A un anno dal rilascio di KPop Demon Hunters, avvenuto il 20 giugno 2025, i dati di consuntivo tracciano il profilo del titolo originale di maggior successo nella storia della piattaforma Netflix. L’opera d’animazione ha superato la soglia delle 600 milioni di visualizzazioni complessive, stabilendo il primato di permanenza continuativa all’interno della classifica Top 10 Globale per cinquantadue settimane consecutive, con un posizionamento nei vertici di ascolto in tutti i 93 Paesi monitorati e il primo posto raggiunto in 76 di essi. Nel mercato statunitense, le rilevazioni di fine anno certificate da Nielsen indicano un volume di fruizione brani eseguiti dalle band virtuali HUNTR/X e Saja Boys hanno superato un miliardo di ascolti individuali sulle piattaforme Spotify e YouTube. pari a 20,5 miliardi di minuti, posizionando la pellicola in cima alle classifiche dello streaming del 2025.

Il successo della produzione si riflette in modo simmetrico sulle metrich e dell’industria fonografica, dove la colonna sonora ufficiale ha registrato oltre 15 miliardi di stream globali, stazionando per due settimane al primo posto della classifica Billboard 200. I In particolare, il singolo principale intitolato “Golden” ha mantenuto la prima posizione della Billboard Global 200 per 18 settimane consecutive ed è rimasto per otto settimane in vetta alla Billboard Hot 100, segnando il primato del primo brano di un gruppo femminile K-Pop a raggiungere tale traguardo in questo secolo.

Sotto il profilo dei riconoscimenti dell’accademia, l’opera ha ottenuto l’Oscar per il Miglior film d’animazione e quello per la Migliore canzone originale alla cerimonia del 2026, conferendo alla coregista e cosceneggiatrice Maggie Kang il primato di prima donna di origini coreane a ricevere la statuetta in tale categoria, a cui si sono aggiunti due Golden Globe e un Grammy Award.

L’impatto del marchio valica i confini dello schermo televisivo per tradursi in un incremento delle transazioni commerciali e dei flussi di mobilità internazionale verso la Corea del Sud, l’area geografica in cui è ambientata la narrazione. Le rilevazioni sul turismo evidenziano un incremento del 25% nelle prenotazioni dei voli verso il Paese asiatico, mentre il marketplace sudcoreano Bunjang ha registrato un aumento del 78% nelle transazioni transfrontaliere di prodotti legati all’ecosistema K-Pop.

Sul fronte dell’istruzione e dell’apprendimento linguistico, la piattaforma Duolingo ha riscontrato un incremento del 22% nelle iscrizioni ai corsi di lingua coreana negli Stati Uniti. Le tendenze di ricerca tracciate da Google Trends confermano inoltre che il titolo è stato il film più ricercato dell’anno 2025, occupando le prime cinque posizioni nella categorizzazione dei costumi a tema per la stagione autunnale.

La strategia di monetizzazione del franchise prevede un’articolata diversificazione dei prodotti di consumo e delle esperienze dal vivo pianificate per i prossimi mesi. La rete di distribuzione commerciale include accordi di licenza con produttori come Mattel, Hasbro e Jazwares, oltre al lancio del set LEGO igeDerpy Tr. Sul versante dell’intrattenimento interattivo, l’applicazione mobile Netflix Playground introduce sei minigiochi dedicati, che si affiancano a un’esperienza virtuale sulla piattaforma Roblox che ha già totalizzato 11,5 miliardi di ore di gioco. Sul piano della ristorazione e del retail, dopo le campagne promozionali avviate con marchi come McDonald’s e Nongshim, la rete prevede l’apertura di negozi pop-up curati da bemyfriends nelle principali metropoli asiatiche e l’inaugurazione dell’attrazione KPop Demon Hunters: The Immersive Experience all’interno delle sedi di Netflix House per la stagione invernale, anticipando un tour mondiale programmato per il 2027.

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