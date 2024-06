Un nuovo inizio per Winx Club: la nuova serie in arrivo nel 2025 su Rai e Netflix

(Adnkronos) – L'universo delle fate più celebri della televisione è pronto a rivivere una nuova giovinezza. Il 2025 segnerà l'arrivo di una nuova serie del Winx Club, annunciata da Rainbow in collaborazione con Rai e Netflix. Questo reboot non è solo una rinascita, ma un vero e proprio omaggio all'eredità di una delle saghe animate più amate a livello globale.

Iginio Straffi, creatore di Winx Club e presidente di Rainbow, esprime grande entusiasmo per questo progetto: "Le Winx stanno tornando più forti che mai. Sono orgoglioso di collaborare ancora una volta con Rai, un partner storico che ha creduto in Winx Club fin dagli albori. Grazie anche al supporto di Netflix, possiamo lanciare il reboot contemporaneamente in tutto il mondo, raggiungendo così un pubblico globale." Dal canto suo, Luca Milano, Direttore di Rai Kids, ricorda con affetto l'inizio di questa avventura più di vent'anni fa: "Il progetto Winx Club presentato da Iginio Straffi ha rappresentato l'inizio di una straordinaria avventura che continua a stupirci per la sua capacità di rinnovarsi e mantenere un forte legame con il pubblico di ogni età. Attendiamo con grandi aspettative la nuova stagione, che sarà un evento significativo nel nostro palinsesto." Il nuovo reboot del Winx Club promette di essere un "ritorno alle origini" che riprende la storia originale di Bloom, una normale teenager terrestre che scopre di essere una fata con poteri straordinari. Insieme alle sue nuove amiche, forma il Winx Club e intraprende un viaggio indimenticabile nella Dimensione Magica. La serie fonderà i temi classici con uno stile contemporaneo e effetti speciali mozzafiato, promettendo di catturare l'immaginazione di vecchi e nuovi spettatori. Dal suo debutto nel 2004, Winx Club ha goduto di un successo internazionale senza precedenti, trasmesso in oltre 150 paesi il cartone animato si è articolato attraverso otto stagioni animate, film per il cinema e per la televisione, due serie animate e due stagioni live action su Netflix, eventi dal vivo e una vasta community online che continua a crescere, testimoniata da miliardi di visualizzazioni su piattaforme come YouTube e TikTok.