WhatsApp, tutti gli smartphone sui quali smette di funzionare

(Adnkronos) – WhatsApp, una delle app di messaggistica più popolari al mondo, ha annunciato l'interruzione del supporto per alcuni modelli di smartphone più vecchi, un cambiamento che influenzerà gli utenti che utilizzano dispositivi non più compatibili con le ultime versioni del software. Prima di esplorare i modelli che perderanno l'accesso, è utile sapere quali dispositivi sono ancora supportati. Per continuare ad usare WhatsApp senza interruzioni, gli utenti dovranno disporre di uno smartphone che funzioni almeno con Android versione 5.0 o successive, iOS 12 o successive, KaiOS versione 2.5.0 o successive, inclusi JioPhone e JioPhone 2. La lista dei dispositivi che non saranno più supportati è piuttosto ampia e comprende modelli di diverse marche note.

Samsung: Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy S 19500, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9190, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy S4 Zoom

Motorola: Moto G, Moto X

Apple: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE

Huawei: Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1s, Huawei Y625

Lenovo: Lenovo 46600, Lenovo A858T, Lenovo P70, Lenovo S890, Lenovo A820

Sony: Xperia Z1, Xperia E3, Xperia M

LG: Optimus 4X HD P880, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus L7

Vari: Faea F1, THL W8, Archos 53 Platinum, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, ZTE V956, ZTE UMi X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo