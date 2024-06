Xbox Games Showcase, tantissime novità per la console Microsoft

(Adnkronos) – L’Xbox Games Showcase e il Call of Duty: Black Ops 6 Direct sono stati trasmessi domenica sul web, offrendo ai giocatori di tutto il mondo un'occasione per dare un'occhiata alle novità dei prossimi mesi per Xbox e PC. Ecco una panoramica completa su tutto ciò che è stato rivelato durante questi due eventi. Tra i protagonisti indiscussi due nuovi Gears of War: E-Day e Doom: The Dark Ages, che hanno sorpreso il pubblico con le loro nuove ambientazioni e dinamiche di gioco. I fan della serie Call of Duty hanno potuto godere di uno sguardo approfondito a Black Ops 6, mentre Indiana Jones e il grande cerchio ha fatto sognare gli avventurieri con il nuovo trailer. La varietà dei titoli presentati è stata sorprendente: dal reboot di Perfect Dark a State of Decay 3, passando per South of Midnight e Avowed di Obsidian Entertainment, ogni gioco ha saputo catturare l'attenzione con le sue caratteristiche uniche. Inoltre, è stato rivelato Starfield: Shattered Space, il primo contenuto extra per la nuova epopea di Bethesda. Annunciato anche The War Within, la prossima espansione di World of Warcraft, molto attesa dalla community. Nella prima parte dello Showcase, dedicata ai giochi sviluppati da Activision, Blizzard, Bethesda e Xbox Game Studios, oltre ai partner di terze parti, i giocatori hanno potuto assistere a numerose anteprime e aggiornamenti. Molti di questi titoli saranno disponibili sul servizio in abbonamento Game Pass, arricchendo ulteriormente l'offerta per gli abbonati. I partner di Xbox hanno stupito con l’anteprima mondiale del gameplay di Assassin's Creed Shadows e l’annuncio di nuovi membri del team nell'attesissimo Dragon Age: The Veilguard. Tra le numerose novità in arrivo, hanno trovato spazio anche titoli come Mixtape, Winter Burrow e Expedition 33. Durante l’Xbox Showcase, è stata annunciata anche l’aggiunta di nuovi modelli di Xbox Series X|S. Le nuove console saranno disponibili per le festività natalizie, offrendo ai giocatori un'esperienza di gioco ancora più avanzata. I dettagli sui preordini, inclusi la disponibilità sul mercato e i prezzi al dettaglio stimati regionali, verranno condivisi nei prossimi mesi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)