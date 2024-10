A maggio 2025 arriva il live-action di ‘Lilo e Stitch’: l’annuncio della Disney

(Adnkronos) – Dopo oltre vent’anni dal lungometraggio animato scritto e diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois, arriva una versione live-action di ‘Lilo e Stitch’. La Disney ha annunciato ufficialmente l’uscita: il film arriverà nei cinema italiani il 21 maggio 2025, con due giorni di anticipo rispetto agli Stati Uniti. Non ci sono ancora foto o trailer ufficiali di questo nuovo lungometraggio sull’amicizia tra un alieno (l’Esperimento 626, ribattezzato ‘Stitch’ sulla Terra) e una bambina hawaiana: solo un paio di brevi lanci social di una manciata di secondi che svelano il look in digirale del protagonista. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)