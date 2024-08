Abruzzo, la Perdonanza diventa hi tech con il visore per la realtà virtuale

(Adnkronos) – La 730ma edizione della Perdonanza Celestiniana non è solo tradizione, ma anche attenzione all’innovazione digitale con l’obiettivo di accrescere partecipazione e consapevolezza. Infatti questa mattina, il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, ha consegnato ai quarantadue anziani ospiti della struttura comunale CSA – Centro Servizi Anziani – un gadget molto particolare che consentirà loro di vivere la festa della Perdonanza nonostante non possano essere presenti fisicamente. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini, l’amministratore dell’istituzione, Daniela Bafile, e il suo direttore Andrea Di Biase, oltre che l’europarlamentare Michele Picaro. Si tratta di una boarding card con un visore per la realtà virtuale realizzato con un cartone speciale certificato FSC (Forest Stewardship Council è la garanzia che il prodotto provenga da materie prime derivanti da foreste correttamente gestite), pieghevole e resistente. Una volta montato il visore bisogna inserire nell’apposito spazio interno lo smartphone, che utilizzando la specifica app con un paio di lenti di primissima qualità da 37mm consentirà di vedere un’immagine stereoscopica in 3D, simulando in maniera fedele la vista a 360 gradi. L’osservatore, può così muoversi liberamente all’interno della visita virtuale semplicemente muovendo la testa e lo sguardo da un punto all’altro del tour. La boarding card contiene al proprio interno il Qr Code con il quale accedere al tour virtuale e alcune indicazioni su come far funzionare il visore. Basterà scansionare il Qr Code, posizionare lo smartphone nello slot interno e la visita avrà inizio in realtà virtuale. “La Perdonanza è universale e di tutti, come insegna Celestino. E deve essere partecipata e sentita. Così abbiamo “sfruttato” l’innovazione che utilizzata correttamente può essere un elemento per ridurre le difficoltà”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Abbiamo condiviso questa esperienza con gli ospiti del nostro Centro servizi anziani, i loro ospiti e il Consiglio di Amministrazione. Grazie a un semplice QR code, gli anziani del Csa vivranno la Basilica di Collemaggio e la Perdonanza in realtà virtuale: con il proprio cellulare ne vedranno le immagini, e ne ascolteranno i racconti”, ha concluso il sindaco Biondi. Grazie al tour virtuale è possibile andare alla scoperta della Perdonanza Celestiniana e della Basilica di Santa Maria di Collemaggio in virtual reality con la possibilità anche di librarsi sul prato, contemplare la Porta Santa seduto sulla gradinata dell’anfiteatro, fermarsi davanti alla facciata per goderne dei particolari e volare dentro la Basilica per poter vedere da vicino le spoglie di Papa Celestino V, l’organo e la struttura nel suo complesso da un punto di vista totalmente inedito. Altri contenuti verranno in seguito implementati, oltre ad essere previste speciali edizioni dedicate ai bambini. Durante il tour virtuale sarà possibile anche essere assistiti attraverso gli hotspots, che rimandano a photo gallery, video, audioguide e descrizioni. Una nuova e innovativa modalità per raccontare la storia e l’unicità della Festa della Perdonanza, patrimonio immateriale culturale dell’Umanità Unesco dal 2019 e fiore all’occhiello dell’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)