Abusi sessuali su 9 pazienti, medico a processo con giudizio immediato

(Adnkronos) – La procura di Milano ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per il medico di guardia, 41 anni, agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di nove pazienti, molestate durante le visite che il medico di guardia effettuava in un ambulatorio dell’hinterland. La prima udienza è stata fissata per il 17 ottobre prossimo, davanti ai giudici della quinta sezione penale. L’imputato, difeso dai legali Giancarlo Mariniello e Antimo Giacco, può chiedere il giudizio abbreviato. Nei confronti del 41enne, gli episodi contestati riguardano il periodo che va dall’aprile 2021 all’ottobre del 2023, è stato richiesto l’immediato, dunque si salterà la fase dell’udienza preliminare, poiché la procura ritiene che “la prova sia evidente”, anche grazie all’incidente probatorio con le testimonianze delle presunte vittime. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)