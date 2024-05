Accoltella moglie e figli ad Agrigento, bimbi in rianimazione: sono in pericolo di vita

(Adnkronos) – Sono ancora gravi le condizioni dei due fratelli accoltellati ieri pomeriggio dal padre a Cianciana, Agrigento. I due piccoli di 6 e 3 anni sono entrambi in Rianimazione, in pericolo di vita. Il padre, di 34 anni, ha colpito sia i figli che la moglie, anche lei ferita e ricoverata in ospedale. L'uomo è stato arrestato dopo essersi arreso ai carabinieri. Dopo alcune ore di trattative il muratore è stato convinto nella serata di ieri a uscire di casa dal negoziatore del reparto operativo dei carabinieri. L'agguato alla moglie e ai figli è avvenuto in una palazzina popolare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)