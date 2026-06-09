“Accordo vicino con l’Iran”, Trump e i 37 annunci andati a vuoto in due mesi

(Adnkronos) –

In più di due mesi dall’annuncio di un cessate il fuoco con l’Iran, il presidente americano Donald Trump ha continuato sistematicamente ad affermare di essere vicino a un accordo con Teheran. E lo ha fatto con una cadenza quasi quotidiana tra social, apparizioni pubbliche e interviste con i media. L’intesa però, nonostante le dichiarazioni, non è mai arrivata. Cnn ha così deciso di mettere in ordine cronologico ogni uscita del tycoon, riportando tutti gli annunci andati a vuoto: includendo il periodo precedente alla tregua, sono “almeno” 37 le volte in cui l’accordo tra Iran e Usa sarebbe stato imminente.

Il 7 aprile scorso, Trump ha dichiarato sui social media che le trattative erano “a buon punto”, ma che servivano due settimane affinché “l’accordo fosse finalizzato e portato a termine”. “E’ un onore – ha aggiunto – vedere questo problema di lunga data vicino alla soluzione”.

“Naturalmente, non c’è stata alcuna soluzione. Ciononostante – sottolinea Cnn -, Trump ha trascorso i due mesi successivi continuando a suggerire che un accordo fosse imminente”. Trentasette “il numero di volte in cui ha affermato direttamente che un accordo era vicino o ha sostenuto che l’Iran era disperato di raggiungerlo”. Non c’è alcuna indicazione, continua l’emittente Usa, “che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile”.

Tutto è iniziato il 23 marzo, meno di un mese dopo l’inizio della guerra. Parlando con i giornalisti fuori dall’Air Force One di presunti colloqui di pace, Trump ha citato “punti di accordo principali, direi – quasi tutti i punti di accordo”. In realtà, sottolinea Cnn, l’Iran ha negato di aver negoziato.

Il giorno successivo, il tycoon ha iniziato a ripetere quello che è diventato un ritornello ricorrente: che l’Iran era disperato di raggiungere un accordo. “Penso che lo chiuderemo”, ha aggiunto Trump. “Non posso dirvelo con certezza”.

Il 25 marzo, la situazione è degenerata: l’Iran “voleva disperatamente raggiungere un accordo”. Il 26 marzo, durante una riunione di gabinetto, l’Iran “implorava di concludere un accordo”. “Nonostante la sua ansia di raggiungere un accordo, l’Iran ha in qualche modo resistito per altri due mesi e mezzo”, annota Cnn.

E ancora. Il 29 marzo, durante un incontro informale con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, a Trump è stato chiesto se prevedesse di raggiungere un accordo entro la settimana successiva, e lui ha risposto: “Sì, vedo un accordo con l’Iran”.

A questo punto, “le previsioni di Trump iniziarono a farsi più insistenti”. Il 6 aprile, ha così affermato che i due Paesi erano stati “molto vicini a un accordo” prima di una battuta d’arresto. Il giorno successivo, ha annunciato il cessate il fuoco, che inizialmente avrebbe dovuto durare due settimane, il tempo necessario alle due parti per raggiungere una intesa.

Una settimana dopo, il 15 aprile, la dichiarazione a Fox Business: “Penso che sia quasi finita, la considero molto vicina alla conclusione”. “Vedremo cosa succederà – le parole del tycoon -. Penso che vogliano a tutti i costi raggiungere un accordo”.

Nei giorni successivi, Trump ha poi assicurato la conclusione della trattativa: “Sembra molto probabile che raggiungeremo un accordo con l’Iran, e sarà un buon accordo”, le affermazioni ai giornalisti il 16 aprile.

Quindi il 17 aprile, in tre diverse apparizioni, Trump ha spiegato che l’Iran aveva “accettato tutto”, che “penso che raggiungeremo un accordo entro un giorno o due” e che “non credo ci siano troppe differenze significative”.

Ancora il 20 aprile, in un post su Truth Social, il tycoon ha predetto che “tutto accadrà, relativamente in fretta!”. Nonostante ciò non si sia avverato, il 30 aprile l’Iran era ancora “desideroso di raggiungere un accordo”. “Quando la guerra finirà, e non dovrebbe volerci molto…”, la dichiarazione ai giornalisti il 1° maggio.

Trump ha poi “trattenuto le sue previsioni per un certo periodo”, prima di annunciare il 18 maggio di aver posticipato gli attacchi militari di “due o tre giorni” su richiesta dei Paesi mediorientali, “perché pensano di essere molto vicini a un accordo”.

“A questo punto, persino Trump sembrava riconoscere quanto spesso tali previsioni si fossero rivelate errate”, l’annotazione di Cnn, che quindi riporta le parole del presidente. “Ci sono stati periodi in cui pensavamo di essere molto vicini a un accordo e poi non ha funzionato”, ha detto Trump, prima di aggiungere: “Ma questa volta è un po’ diverso”.

Il giorno successivo, però, Trump è tornato alla carica. “Metteremo fine a questa guerra molto rapidamente”, le parole pronunciate il 19 maggio durante un picnic al Congresso.

Il 23 maggio ecco quindi il giro dei media “in modo molto simile a quanto fatto il 17 aprile”. L’amministrazione, secondo Trump, si stava “avvicinando molto” a un accordo e l’intesa, che era “in gran parte negoziata, in attesa di essere finalizzato”, sarebbe stata annunciata “a breve” dopo aver discusso gli “aspetti finali”.

Il 28 maggio, in un’intervista con la nuora Lara Trump, le cose erano “vicine a un ottimo accordo”.

Domenica scorsa, quindi, Trump ha assicurato di essere “molto vicini a un accordo”, ma che Iran e Israele lo stavano mettendo a repentaglio con una disputa parallela. “Siamo molto vicini a un accordo definitivo con l’Iran”, ha dichiarato ad Axios. “Sarà un buon accordo. Non voglio che salti a causa di quello che sta succedendo ora”.

“Era almeno la terza volta che Trump diceva ad Axios che un accordo era imminente”, annota Cnn. Poi, ieri, durante un comizio telefonico a sostegno del senatore della Carolina del Sud Lindsey Graham, Trump ha nuovamente previsto una “vittoria totale” nelle prossime due settimane. “Stiamo negoziando ora; vogliono concludere un ottimo accordo”, ha affermato Trump. Per poi aggiungere: “Sono disposti a darci tutto”.

E ancora l’ultimo capitolo in serata dopo aver assistito alle finali dell’Nba a New York: “Siamo alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo con l’Iran”, che l’accordo potrebbe essere raggiunto in “due o tre giorni”.

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