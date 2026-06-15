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Achille Lauro a San Siro, a sorpresa arriva… Laura Pausini – Il video

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(Adnkronos) – Dopo il palco del Festival di Sanremo, Achille Lauro e Laura Pausini si sono ritrovati questa sera a San Siro per duettare a sorpresa sulle note dei brani ’16 marzo’ e ‘La solitudine’. Dopo l’esibizione il cantante ha ringraziato così l’artista internazionale: “Sono talmente felice che l’ho fatta senze cuffie, non sentivo niente. A volte si incontrano delle persone generose che non vedono l’ora di condividere il loro successo. Quello che ha creato questa donna fuori dal nostro Paese è impressionante: un’eccellenza italiana” 

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