23.8 C
Firenze
lunedì 15 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La musica è infinita, ci accompagna, diventa parte dei nostri ricordi. A volte ci fa sognare, ci fa sentire meno soli. E se questa canzone è riuscita a fare del bene a qualcuno, ha compiuto il suo senso più grande. Grazie Milano”. Queste le parole di Achille Lauro dopo aver cantato ‘Perdutamente’, con qualche intoppo tecnico all’inizio, il brano diventato simbolo della tragedia di Crans-Montana. Lauro ha ricordato le 47 giovani vittime dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno nel locale ‘Le Constellation’ nella località svizzera. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.8 ° C
24.5 °
23.2 °
46 %
1.4kmh
0 %
Lun
24 °
Mar
30 °
Mer
34 °
Gio
38 °
Ven
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1342)ultimora (909)Video Adnkronos (342)ImmediaPress (205)sport (89)salute (80)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati