30 C
Firenze
martedì 16 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Adriano Pappalardo in ospedale, il figlio Laerte: “Un problema che lo affliggeva”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Adriano Pappalardo è ricoverato in ospedale per un problema di salute. A rendelo noto è il figlio Laerte che ha condiviso sui social una foto del cantautore italiano sul letto di un ospedale.  

L’attore, a corredo dello scatto che ritrae Pappalardo, ha scritto: “Ringrazio il grandissimo prof. Andrea Natale per aver risolto un problema che affliggeva mio padre”. Non è stato chiarito dunque il motivo del ricovero al Policlinico Tor Vergata di Roma, ma il medico citato dal figlio Laerte è un chirurgo cardiologo “riconosciuto a livello mondiale come pioniere nella cura della fibrillazione atriale e delle aritmie”, si legge.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
30 ° C
30.8 °
28.2 °
53 %
1.3kmh
12 %
Mar
30 °
Mer
31 °
Gio
38 °
Ven
39 °
Sab
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1296)ultimora (912)Video Adnkronos (333)ImmediaPress (168)sport (87)salute (81)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati