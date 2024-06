Al Bano in fin di vita? Il cantante: “Sto alla grande, ancora fake news vergognose”

(Adnkronos) –

"Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla, l'ho scoperto perché mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata. Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, continuo a cantare e va tutto alla grande". Così Al Bano Carrisi contattato dall'Adnkronos smentisce categoricamente le notizie circolate su un suo presunto malore che lo avrebbe ridotto in fin di vita. "I deficienti che mettono in giro queste fake news si dovrebbero vergognare, ma mi chiedo, prendono dei soldi?", si interroga Al Bano irritato. Il cantante ha dovuto smentire le voci circolate su un suo presunto malore e annesso ricovero anche con un video pubblicato sul suo profilo Instagram dove afferma di essere ''ancora una volta prigioniero di una fake news – spiega il cantante dalla sua casa a Cellino San Marco – grazie a Dio sto bene, lo posso dimostrare come vedete qui. Grazie a Dio il lavoro è tanto e lo devo assolvere alla grande perché mi piace. Queste notizie fanno veramente schifo – conclude Al Bano – e si commentano da sole''. (di Alisa Toaff) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)