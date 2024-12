Alba Parietti e gli auguri di Natale: la foto ‘filtrata’ scatena i social

(Adnkronos) – Gli auguri social di Alba Parietti diventano argomento di discussione su X tra un pranzo di Natale e un brindisi. La showgirl pubblica su Instagram una serie di scatti in compagnia del fidanzato Fabio Adami. “Mi piace svegliarmi da 33 mesi con il tuo sorriso, pensare che sono 3 Natali che siamo una coppia, sapere che tra 3 mesi saranno 3 anni che siamo innamorati, e che abbiamo imparato ad amare davvero l’altro non solo per i suoi pregi ma accettando i suoi difetti e contando fino a…3 perché l’amore è passione, tenerezza, condivisione , supportazione e (tanta) sopportazione ( da parte di entrambi ) perché ‘nessuno … siamo perfetti ognugno ci abbiamo i nostri difetti’. Buon mesiversario a noi e buon Natale con il cuore a tutti da me” e Fabio Adami. Le foto pubblicate su Instagram rimbalzano su X e diventano un argomento di discussione e ironia. Nel mirino di utenti più o meno noti finisce in particolare il volto della showgirl, che appare ‘condizionato’ da qualche filtro utilizzato con eccessiva disinvoltura. I tweet pungenti abbondano, tra battute e domande estreme: “Anche lui sta cercando di capire se è la Parietti”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)