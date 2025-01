Allarme Quad-Demic in Usa, quattro virus diversi in circolo negli States

(Adnkronos) – Negli Usa è allarme Quad-Demic, la circolazione endemica e contemporanea di 4 virus diversi – influenza, virus respiratorio sinciziale (Rsv), covid e norovirus- per questa ragione 8 Stati americani hanno reintrodotto l’obbligo delle mascherine. “Lo sapevamo già, in Italia non è una novità perché la circolazione di più virus c’è sempre stata anche da noi, solo che facevamo attenzione solo al virus dell’influenza”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco interviene con l’Adnkronos Salute sul Quad-Demic che sta imperversando negli Stati Uniti. “Bene hanno fatto gli Usa a reintrodurre l’obbligo delle mascherine, così come nel Regno Unito le si indossano negli ospedali dopo il boom di casi di influenza – fa notare Pregliasco – mi sembra una cosa di buon senso. Anche in Italia siamo nella fase acuta delle infezioni respiratorie, quindi sono favorevole al loro utilizzo negli ospedali, nelle Rsa e nei luoghi affollati e se si è vicini a soggetti fragili. Ma niente obbligo”. —salute/sanitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)