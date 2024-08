Alpinista precipita e muore sul Colle Eccles a Courmayeur

(Adnkronos) – Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto questa mattina, intorno alle 6, per il recupero di un alpinista morto dopo esser precipitato sul Colle Eccles a Courmayeur, sul Monte Bianco, versante del ghiacciaio del Freney, a una quota di 3900 metri. Affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza le operazioni di riconoscimento. I due compagni, illesi, saranno portati a Courmayeur a disposizione della Guardia di finanza per definire la dinamica e le cause dell’incidente. Mercoledì scorso, 7 agosto, un’altra tragedia ai piedi del Monte Bianco, dove un alpinista è morto dopo essere precipitato dalle Pyramides Calcaires, nell’alta Val Veny, a ovest di Courmayeur. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)