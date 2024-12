Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, soccorritori attendono miglioramento meteo

(Adnkronos) – Squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono giunte a Fonte Cerreto (base della partenza della funivia per Campo Imperatore) per coordinare la ripresa delle attività di ricerca dei due alpinisti dispersi da domenica pomeriggio. Nella giornata di oggi si escludono eventuali tentativi via terra. Il rischio valanghe è infatti marcato (rischio 3 su una scala di 5) e questo non permette di far operare le squadre del Soccorso Alpino in sicurezza con sci o ramponi ai piedi. Al momento le condizioni meteo sono ancora sfavorevoli ma in giornata è previsto un miglioramento. Nel primo pomeriggio dovrebbe essere possibile un sorvolo in elicottero dell’area in cui dovrebbero trovarsi Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, di 48 anni, amici di Santarcangelo di Romagna. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)