mercoledì 28 Gennaio 2026
Amazon taglia 16mila posti di lavoro a livello globale

Amazon ha comunicato al personale che prevede di tagliare circa 16.000 posti di lavoro a livello globale nell’ambito degli sforzi per semplificare le operazioni e ridurre la burocrazia in tutta l’azienda. 

L’annuncio arriva ad appena tre mesi dal precedente taglio di personale che ha interessato 14.000 posti di lavoro. La maggior parte dei dipendenti coinvolti dai tagli si trova negli Stati Uniti. I tagli ai posti di lavoro mirano a “ridurre i livelli, aumentare la proprietà e rimuovere la burocrazia”, ​​ha affermato in una nota la vicepresidente senior Beth Galetti. 

 

In un messaggio inviato oggi ai dipendenti, Amazon annuncia che “le riduzioni che stiamo attuando avranno un impatto su circa 16.000 posizioni in Amazon”, aggiungendo che “stiamo lavorando per supportare tutti coloro che saranno coinvolti” e che “ove possibile, saranno offerte nuove posizioni ad alcuni dipendenti”. 

Messaggio che arriva dopo che, martedì, alcuni piani di licenziamento sono stati accidentalmente condivisi per errore con alcuni dipendenti, e in un contesto di crescente adozione dell’intelligenza artificiale (Ia) nelle operazioni aziendali. 

 

economia

