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Ambasciatrice del Paraguay in Italia: “Il Paese ha molto da offrire all’Europa sul piano economico”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il Paraguay oggi ha molto da offrire all’Europa perché è nel cuore dell’America. Abbiamo una posizione geografica unica nella regione e, inoltre, siamo il Paese con la crescita più dinamica dell’America Latina. Pensiamo quindi che, con una popolazione giovane – una grande percentuale sotto i 30 anni – e con vantaggi fiscali che favoriscono gli investimenti, il Paraguay sia molto attrattivo. I settori fondamentali sono l’industria, la tecnologia, l’energia pulita e l’innovazione. Un campo enorme in cui gli italiani possono scoprire che esiste ancora un gigante addormentato chiamato Paraguay”. Lo ha affermato Maria José Argaña, ambasciatrice del Paraguay in Italia, intervenendo alla Country Presentation ospitata presso Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana, evento di punta della visita a Genova di una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali che, dal 13 al 15 giugno 2026, presentano il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano – attualmente Presidente di turno del Mercosur – e promuovono l’incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso primo maggio, dell’Accordo Ue-Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali. 

  

Un evento che “serve a far conoscere il Paraguay agli italiani e, soprattutto, rappresenta un’occasione per ringraziare Genova, che con la sua storia meravigliosa è una porta che dall’Italia si apre verso il mondo – ha commentato l’ambasciatrice – Pensiamo quindi che sia una grande opportunità per gli imprenditori, sia paraguayani in Italia sia italiani in Paraguay”. 

  

Argaña si è soffermata poi sui 150 anni di cooperazione tra i due Paesi: “Hanno una grande importanza – ha detto – Anche dopo la guerra contro la Triplice Alleanza in Paraguay, italiani e paraguayani hanno continuato a rafforzare un percorso di amicizia. Oggi – conclude – dobbiamo incentivare molto di più il commercio, l’innovazione e la tecnologia, che oggi rappresentano un’opportunità”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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