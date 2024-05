‘Amici’, quello che c’è da sapere sulla finale: Angelina Mango superospite

(Adnkronos) – E' tutto pronto per la finale di Amici 2023-2024, in onda sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5. Superospite in studio Angelina Mango, reduce da oltre 1 anno di successi: dal talent show al festival di Sanremo all’Eurovision.

Sei i talenti che si sfideranno per conquistare il titolo di vincitore nell'ultimi show serale: i ballerini, Marisol e Dustin, e i cantanti, Petit, Holden, Mida e Sarah. A decretare il vincitore sarà il pubblico da casa attraverso il televoto o tramite app Wittytv e Mediaset infinity, sito www.wittytv.it e smart tv e decoder abilitati.

Il vincitore assoluto di 'Amici', riceverà un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro mentre al vincitore di categoria 50.000 euro in gettoni d’oro. Il premio della critica – dal valore di 50mila euro in gettoni d'oro – è offerto da Tim ed è decretato da una giuria composta da giornalisti di testate quotidiane (Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, Qn, Libero, Il Mattino, Il Tempo e Il Secolo XIX), agenzie di stampa (Adnkronos, Ansa, Lapresse e Askanews) e siti web (Fanpage.it, Tgcom24.it, Open.online, Billboard.it, Tvblog.it, Ilfattoquotidiano.it, Davidemaggio.it, Tiscali.it, Rockol.it, Vanityfair.it, Allmusicitalia.it e Superguidatv.it). Il trofeo premio radio è, invece, decretato da 8 importanti network radiofonici: Rtl 102.5 e radio Zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, Rds, Radio Norba e radio Kiss Kiss. Passiamo ai premi speciali: premio per la comunicazione offerto da Tim (40mila euro in gettoni d’oro), premio 'Amici Spirito Libero' offerto da Oreo (30mila euro in gettoni d’oro) e il premio 'Keep Dreaming' offerto da Marlu’, del valore di 7mila euro in gettoni d’oro per ciascun finalista. Ospiti in studio, coloro che hanno guidato i talenti durante il percorso nella scuola: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. E i giudici: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. In una serata che presenta sei concorrenti in gara, il favorito alla vittoria all’edizione 2023/24 per i bookmakers resta il cantante Petit, visto vincente a 1,80 su Snai e Planetwin365, con Sarah, vicina all’eliminazione nella scorsa settimana, seconda tra 2,20 e 2,25 volte la posta. Terza invece la prima ballerina in lavagna, Marisol, offerta a 3,50, con Holden sceso quarto nella graduatoria a 6 volte la posta. Passano in doppia cifra Dustin – altro ballerino in gara – lontano a 14, con Mida ultimo per i bookie, nonostante il grande successo con 'Rossofuoco', a quota 25. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)