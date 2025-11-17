13.6 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ancora maltempo sull’Italia, allerta gialla in sei regioni oggi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il maltempo non molla l’Italia. Oggi, lunedì 17 novembre, è allerta gialla in sei regioni del Centro-Nord a causa di una perturbazione in transito che si fa più intensa e, oltre a pioggia e temporali, porta anche il rafforzamento dei venti. Allo stesso tempo si abbasseranno le temperature.  

L’allerta gialla riguarda Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. Ecco le aree a maggior rischio secondo il bollettino della Protezione civile che prevede ordinaria criticità per rischio idraulico su Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense); Friuli Venezia Giulia (Bacino di Levante / Carso, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia).  

Il rischio temporali riguarda ancora la Liguria (Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante), quasi tutta la Toscana (Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole), l’Umbria (Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere). 

E’ allerta gialla – per rischio idrogeologico) – anche, per quanto riguarda l’Emilia Romagna, in: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale; Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre; Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Lombardia: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.6 ° C
13.8 °
12.1 °
95 %
2.1kmh
75 %
Lun
13 °
Mar
13 °
Mer
12 °
Gio
13 °
Ven
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1528)ultimora (1427)sport (55)demografica (46)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati