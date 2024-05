Ancora temporali e pioggia nel weekend, previsioni meteo di oggi

(Adnkronos) – Ancora temporali in questo ultimo weekend di maggio, mese contraddistinto quest'anno da tanta pioggia caduta sull'Italia. Per vedere qualche miglioramento – che arriverà – bisognerà però aspettare almeno la prossima settimana e, forse, i primi di giugno. Queste le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 maggio, e per i prossimi giorni. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che, gradualmente, la pressione aumenterà con un miglioramento più deciso da domenica. Nelle prossime 48 ore avremo ancora frequenti acquazzoni, specie nel pomeriggio, dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud. Nel dettaglio le prossime ore vedranno il fiorire dei ‘cavolfiori’, di quelle nuvole a forma di cavolfiore che sono i cumulonembi: sono attesi temporali sin dal mattino al Nord-Est, qualche piovasco anche in Liguria poi dal pomeriggio, a causa dell’aumento dell’instabilità termica, avremo temporali a macchia di leopardo su buona parte del Nord. Al Centro-Sud le temperature aumenteranno leggermente e il tempo sarà in prevalenza stabile; un aumento della nuvolosità è atteso solo a ridosso dei rilievi nelle ore più calde della giornata. Le massime toccheranno i 30°C al Sud, altrove saranno nella media del periodo. Sabato un nuovo fronte instabile interesserà gran parte dell’Italia: i temporali bagneranno il Nord al mattino e il Centro-Sud specie dal pomeriggio, ma in sintesi vivremo un’altra giornata capricciosa e traditrice: usciremo con il sole e resteremo sorpresi dal fiorire di veloci temporali. Seguendo le previsioni, la sorpresa sarà minore e meglio gestita. Questo mese di maggio, tra i più piovosi del secolo, cercherà di portare altre piogge importanti nella sua ultima domenica, ma non ci riuscirà: al Centro-Nord infatti prevarranno le schiarite e il tempo sarà buono, salvo isolati rovesci sul fianco adriatico; al Sud troveremo invece qualche acquazzone in più specie nel pomeriggio a ridosso degli Appennini, ma anche qua il tempo è previsto in miglioramento. Dalla prossima settimana, infatti, l’anticiclone sarà più forte: lunedì sono attesi dei temporali solo sulle Alpi e tra Basilicata e Puglia, martedì un po’ più sparsi al Centro-Nord e da mercoledì sulla fascia adriatica. Come dire, avremo un anticiclone più forte, ma resterà l’instabilità primaverile: questo mese di maggio ha deciso di battere il record come il più piovoso e probabilmente il tempo caldo, estivo e asciutto non arriverà prima di giugno. Venerdì 24. Al Nord: tempo spiccatamente instabile, non mancheranno rovesci. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e più caldo. Sabato 25. Al Nord: instabile con brevi rovesci anche in pianura. Al Centro: temporali sulle Adriatiche. Al Sud: rovesci sparsi in arrivo, specie sui monti. Domenica 26. Al Nord: bel tempo e clima caldo. Al Centro: soleggiato. Al Sud: piogge sparse poi migliora. Tendenza: prossima settimana con altri temporali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)