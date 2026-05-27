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Angelina Mango cambia look, i fan non la riconoscono: “Che trasformazione”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Nuovo look per Angelina Mango. La cantante ha condiviso su TikTok un video che ha lasciato i fan a bocca aperta. Capelli color borgogna e taglio frizzantino, spettinato con la frangetta. È questa la nuova versione di Angelina Mango, totalmente inedita e ben diversa da come i fan l’avevano conosciuta ai tempi di Amici.  

Ma non solo. Oltre al nuovo hair styling, la figlia di Pino Mango ha mostrato un look totalmente nuovo arricchito dallo stile oversize. Un cambiamento che ha convito i fan, anche se hanno faticato a riconoscerla: “Che cambiamento, mi piace la tua trasformazione”, si legge tra i commenti.  

 

 

È un nuovo capitolo per Angelina Mango che, dopo una pausa dalle scene di circa un anno e il nuovo album, è tornata a esibirsi nel tour ‘Nina canta nei teatri’. “Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi”, aveva scritto prima di tornare a esibirsi. Un anno fa, confessava in una lettera, “questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o a salire sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me”.  

 

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