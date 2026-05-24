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Antonello Venditti e Mara Venier, il retroscena a Domenica In: “Ma lo possiamo dire?”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
C’era un tempo in cui Antonello Venditti faceva il consulente di coppia a Mara Venier. Il cantautore romano ospite oggi, domenica 24 maggio, a Domenica In ha raccontato quando ‘valutava’ se gli uomini che facevano la corte alla conduttrice fossero dei buoni pretendenti.  

Tutto è cominciato dopo un filmato mandato in onda che ricordava la loro amicizia, nata diversi anni fa: “Siamo una bella coppia. Noi siamo la dimostrazione che esiste l’amicizia tra uomo e donna”, ha detto Mara Venier. “Io e te ne abbiamo già combinate parecchie insieme”, l’ha poi punzecchiata il cantautore.  

Venditti stava per raccontare un aneddoto quando è stato interrotto dalla padrona di casa: “Non mi far preoccupare. Si può raccontare Antonello?”, ha chiesto.  

Poi, Venditti ha spiegato: “Io ero il suo consulente di coppia. C’è stato un periodo in cui, conoscendo gli uomini, sapevo valutarli e capire se fossero adatti a lei. Io ne ho fatti secchi parecchi”, ha esordito il cantautore tra le risate del pubblico.  

“Lei li portava da me – ha spiegato ancora – e io facevo pelo e il contropelo”. Poi, Venditti ha raccontato un caso specifico: “C’è stato una volta un suo pretendente, è andato in bagno molto lontano… e poi si è trovato fuori dalla porta”, ha detto tra le risate. Infine, la commozione di Venier: “Io ancora oggi ti devo dire grazie per tutto e per quello che ci siamo detti in camerino”, ha detto, senza entrare nei dettagli.  

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