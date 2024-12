Arabia Saudita, stadi da favola e diritti umani: tutto sui Mondiali 2034

(Adnkronos) – La Coppa del Mondo torna in Medio Oriente. La Fifa ha, infatti, ufficializzato la decisione di assegnare all’Arabia Saudita i Mondiali di calcio del 2034, mentre quelli del 2030 saranno ospitati da Spagna, Portogallo e Marocco. Il massimo organismo calcistico mondiale ha invocato il principio a far ruotare il torneo tra i vari continenti e quindi, per il 2034, ha accolto soltanto candidature dall’Asia e dall’Oceania. I potenziali candidati, però, hanno avuto soltanto un mese per sviluppare la propria proposta e proprio i tempi brevi sono stati alla base della rinuncia di Australia e Indonesia. L’Arabia Saudita è rimasta quindi l’unica candidata e ha potuto finalmente festeggiare un traguardo che rincorreva da molto tempo. L’assegnazione non ha quindi sorpreso, considerati anche gli ottimi rapporti tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e i Paesi del Golfo, che hanno potuto già ospitare un Mondiale nel 2022 in Qatar, ma ha fatto sorgere diversi interrogativi e numerose sono le questioni da risolvere. Al progetto arabo è stato infatti assegnato un punteggio di 4,2 su 5, sebbene sia ancora tutto in cantiere. Dei quindici stadi che ospiteranno le partite del 2034 al momento ne esistono soltanto sette, con otto di questi che saranno costruiti nei prossimi anni insieme a diversi hotel per ospitare squadre e tifosi. I trasporti pubblici all’interno del Paese saranno rafforzati, così da limitare gli evidenti problemi di logistica. E poi, non in secondo piano, c’è la forte preoccupazione per il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori. Incerte anche le date, con le alte temperature estive che suggerirebbero uno slittamento del torneo nei mesi invernali, proprio come successo nel caso di Qatar2022. Nonostante il calcio in Arabia Saudita, soprattutto negli ultimi anni, abbia portato a un potenziamento delle, poche, strutture esistenti il Paese, ad oggi, non è pronto per ospitare un Mondiale. Il piano presentato alla Fifa prevede infatti 15 stadi, di cui otto da costruire, con progetti a dir poco futuristici. Se già in Qatar si erano visti design e look insoliti per degli impianti sportivi, l’Arabia vuole andare oltre. Gli impianti saranno costruiti in cinque città: Riad (che nella sua regione ne ospiterà ben otto), Gedda, Abha, Al Kohbar e Neom, acronimo di New Future, per indicare la nuova area economico-tecnologica che i sauditi stanno ancora costruendo nella regione nord-ovest, al largo della penisola del Sinai. Proprio qui dovrebbe sorgere uno stadio a picco su una scogliera, a 350 metri d’altezza e che potrà essere raggiunto in nave. Un altro impianto invece, a Qiddiya, città a 20 chilometri da Riad, sorgerà su un lago, ma il fiore all’occhiello sarà ovviamente il King Salman International Stadium, stadio, con una capacità di 92760 posti, che dovrebbe essere inaugurato nel 2029 e che ospiterà la partita di apertura e la finale del torneo.

Mohammed Bin Salman, principe ereditario e Primo ministro saudita, ha dieci anni e tutti i soldi del mondo per organizzare quello che vuole essere uno dei migliori Mondiali di sempre, e rilanciare così l’immagine dell’Arabia nel mondo. Per farlo dovrà risolvere anche diversi problemi di logistica. Per questo, al fianco degli stadi, il progetto prevede anche la costruzione di hotel e strutture per un totale di 175mila posti letto, che possano accogliere calciatori e tifosi. Da rafforzare anche la linea di trasporti, per garantire spostamenti in tempi rapidi ai tifosi da una città all’altra. L’assegnazione dei Mondiali 2034 all’Arabia Saudita ha però fatto sorgere diversi interrogativi sul rispetto dei diritti umani e dei lavoratori nel Paese. Durante il Consiglio straordinario indetto dalla Fifa, la Federazione norvegese ha presentato una denuncia formale astenendosi dal voto, mentre quella danese ha sostenuto la candidatura dichiarando però di aspettarsi da Infantino “il pieno rispetto dei diritti umani, della libertà di espressione e della parità di genere”. La Svizzera invece ha chiesto di istituire “organi indipendenti per garantire i diritti umani e livelli di trasparenza”. Proprio come successo con i Mondiali del 2022 in Qatar infatti, diverse organizzazioni hanno alzato il livello di attenzione, condannando la decisione della Fifa: “La decisione sconsiderata della Fifa di assegnare la Coppa del Mondo 2034 all’Arabia Saudita senza garantire che siano in atto adeguate protezioni per i diritti umani metterà a rischio molte vite”, è stata la dichiarazione congiunta di Amnesty International e altre 21 organizzazioni umanitarie, tra cui anche alcune saudite. A preoccupare, in particolare, ci sono le condizioni a cui saranno sottoposti i lavoratori che costruiranno stadi e impianti. Nei giorni scorsi è stato addirittura l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Turk, ad impegnarsi direttamente per sostenere il rispetto delle norme sul lavoro durante i preparativi del torneo. Impiegati saranno soprattutto lavoratori immigrati, principalmente provenienti dall’Asia meridionale, che, proprio come avvenuto in Qatar, si troveranno a lavorare senza tutele adeguate. Il lavoro in Arabia Saudita, in particolare, è già al centro di un’indagine da parte dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), che segue una denuncia formale presentata dai sindacati. “Noi forniremo ogni tipo di consigli agli organizzatori”, ha detto Turk, “questo includerà anche, ovviamente, la necessità di assicurarsi che le norme sul lavoro dei migranti siano adeguatamente rispettate e così come tutti i diritti umani all’interno dei grandi eventi sportivi”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)