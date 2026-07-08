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Argentina, Messi furioso dopo rigore sbagliato: “Ho deluso tutti”

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(Adnkronos) –
Croce e delizia per Lionel Messi ai Mondiali 2026. Il fuoriclasse dell’Argentina ha guidato l’Albiceleste alla rimonta contro l’Egitto, riuscendo a staccare il pass per i quarti battendo la Nazionale africana per 3-2 dopo essere stato in svantaggio 0-2. Nel primo tempo Messi ha anche sbagliato un calcio di rigore, il secondo in questa rassegna iridata, riscattandosi poi con un assist e con la rete del momentaneo 2-2. 

Al triplice fischio, Messi è scoppiato a piangere, con le lacrime che sono state liberatorie dopo la tensione accumulata durante la gara: “Le lacrime sono state liberatorie”, ha ammesso il capitano dell’Argentina a fine partita, “ero molto arrabbiato con me stesso per come avevo calciato il rigore. Sentivo di aver deluso il gruppo in un momento così importante”. 

 

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