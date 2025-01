Ascolti tv 6 gennaio, Affari Tuoi speciale Lotteria Italia tocca i 7,8 milioni

(Adnkronos) – La finale di Supercoppa italiana Inter-Milan, trasmessa da Canale5, ha vinto il prime time con 7.404.000 telespettatori e uno share del 32,6%. Secondo gradino del podio per Rai1 con ‘Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia’ che ha interessato 6.208.000 telespettatori (share del 26,6%) nella prima parte in onda dalle 20,42 alle 21,49, e 6.316.000 telespettatori pari al 37,6% di share dalle 21,54 alle 0,11. “Stefano De Martino incassa un altro successo. Lo Speciale ‘Affari Tuoi – Lotteria Italia’, spin-off del programma quotidiano, ottiene il miglior risultato in ascolto e share degli ultimi 16 anni. Due i picchi: quello di ascolto alle 22.43 con 7 milioni 800 mila spettatori; quello di share alle 24.09 con il 47.5 %. L’anteprima, in onda in sovrapposizione con la Supercoppa italiana, ha ottenuto 26.7 % di share con 6 milioni 200 mila spettatori”. E’ quanto si legge in una nota Rai. “Stefano De Martino e ‘Affari Tuoi’ si confermano in vetta al gradimento del pubblico e sempre più un asset fondamentale della direzione Intrattenimento Prime Time. Divertimento, gioco, e un grande cast hanno reso la serata godibilissima”, dichiara il direttore Marcello Ciannamea. Sempre prodotto dalla direzione Intrattenimento Prime Time, anche il ‘Concerto dell’Epifania’ fa registrare il suo record di share con un ottimo 19.8 % pari a 945 mila telespettatori”, conclude la nota. Terzo posto per Rai2 con ‘Goldrake U’ che ha ottenuto 1.087.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,05%. Fuori dal podio su Italia1 il film ‘Grease – Brillantina’ ha totalizzato 962.000 telespettatori (share del 4,84%) mentre su La7 ‘Quel che resta del giorno’ ha realizzato 619.000 telespettatori e il 3,19% di share. Su Retequattro il film ‘Hachiko – Il tuo migliore amico’ è stato visto da 610.000 telespettatori pari al 2,97%. Su Rai3 ‘Mon Crime – La colpevole sono io’ ha interessato 553.000 telespettatori e il 2,61% mentre su Tv8 il film ‘La Bella e la Bestia’ è stato seguito da 417.000 telespettatori (share del 2,1%). Chiude gli ascolti del prime time Nove con ‘Little Big Italy’, visto da 346.000 telespettatori pari all’1,7%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)