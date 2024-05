Ascolti tv, ‘Amici’ domina: senza rivali nel prime time

(Adnkronos) – La finale di 'Amici', che ha visto trionfare la cantante Sarah Toscano, domina il sabato sera. Il talent show ha attirato 4.484.000 spettatori, raggiungendo uno share del 31.8% e si conferma leader indiscusso della serata. Secondo posto per Rai1 che ha offerto una puntata speciale de 'Il Meglio de I Migliori Anni', che è stato visto da 2.155.000 spettatori con uno share del 14.3%. Per il terzo gradino del podio testa a testa tra Rai2 e La7. Su Rai2 il nuovo appuntamento con la sesta stagione di 'Fbi' e con la terza stagione dello spin-off 'Fbi: International' hanno ottenuto rispettivamente 954.000 spettatori (5.4% di share) e 838.000 spettatori (5.1% di share), mentre La7 con 'In Altre Parole' ha interessato 918.000 spettatori (5.4% di share). Italia1 per il prime time del sabato sera ha scelto di puntare su un classico dell'animazione, 'Shrek 2', visto da 637.000 spettatori, pari al 3.8% di share mentre Rai3 con 'Sapiens – Un Solo Pianeta' e Rete4 con "Le ali della libertà" hanno totalizzato rispettivamente 622.000 spettatori (4.2%) e 603.000 spettatori (4.1%). Chiudono la classifica il Nove con 'Accordi & Disaccordi' (457.000 spettatori, 2.8% di share) e Tv8 con '4 Ristoranti' (197.000 spettatori, 1.3% di share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)