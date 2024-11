Ascolti tv, buon esordio per ‘La Corrida’ di Amadeus: la prima puntata sfiora il milione

(Adnkronos) –

Amadeus può tirare un sospiro di sollievo. La prima puntata della sua ‘Corrida’ sul Nove ha ottenuto 982.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte, dalle 21.40 alle 23.18, e 667.000 spettatori con il 6.6% nella seconda parte chiamata Il Vincitore. Sembra invertirsi così la tendenza negativa che ha visto il suo esordio nell’access prime time del Nove con ‘Chissà chi è’ e quello nel prime time con la serata evento ‘Suzuki Music Party’ accolti da numeri molto ridimensionati rispetto a quelli che avevano fatto del conduttore il Re Mida degli ascolti Rai degli ultimi anni. Certo, la prima puntata della ‘Corrida’ ha potuto contare sull’effetto curiosità degli esordi ma il risultato fa sperare anche per il futuro. Nella top five degli ascolti di prime time di ieri, al primo posto la semifinale di ‘Io Canto Generation’ su Canale 5 con 2.084.000 spettatori e il 14.7% di share, al secondo posto ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3 con 1.803.000 spettatori e l’11.3% di share, al terzo posto la replica di ‘Tutti i Sogni Ancora in Volo’ su Rai1 con 1.530.000 spettatori e il 9.8% di share, al quarto posto ‘Quo vado?’ su Italia1 con 1.549.000 spettatori e l’8.6% di share, al quinto ‘Stucky’ su Rai2 con 1.369.000 spettatori e il l 7.1% di share. Tra gli altri ascolti del prime time: ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (765.000 spettatori, share 5.5%), ‘Una Giornata Particolare’ su La7 (890.000 spettatori, share 5.4%), la partita di Champions League – PSG-Atletico Madrid su Tv8 (682.000 spettatori, share 3.5%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)