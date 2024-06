Ascolti tv, Euro 2024 vincono ancora: Svizzera-Germania domina prime time

(Adnkronos) – Ancora un ottimo risultato per gli Europei di calcio che, con la sfida Svizzera-Germania, in diretta su Rai 1, dominano la prima serata di ieri, con una media di 5 milioni 27 mila spettatori e uno share del 29,1%. 'Segreti di Famiglia' su Canale5, con 1.862.000 di spettatori e il 12.9% di share, si posiziona al secondo posto, seguito da 'Report' su Rai3 (1.290.000 spettatori, 7.6% share). Su Italia1 'Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo' raggiunge 928.000 spettatori (5.8% share) mentre 'Il velo nuziale – Viaggio a Venezia' su Rai2 è stato visto da 765.000 spettatori (4.4% share). Seguono: Rete4 com 'Zona Bianca' (693.000 spettatori, 5.6% share), Tv8 con 'Italia’s got talent Best Of' (411.000 spettatori, 2.8% share), il Nove con 'Che Tempo Che Fa – Best Of' (270.000 spettatori, 1.6%share) e La7 con 'Propaganda Live – Best' (206.000 spettatori, 1.6% share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)