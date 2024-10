Ascolti tv, Italia-Belgio vince la prima serata

(Adnkronos) – La partita di Nations League Italia-Belgio, trasmessa ieri sera su Rai1, ha dominato gli ascolti televisivi, incollando allo schermo 7.095.000 spettatori con uno share del 33,4%. Canale5, con il film ‘Endless Love’, si posiziona al secondo posto con 2.378.000 spettatori e uno share del 14%. Su Italia1, il ritorno de ‘Le Iene presentano: Inside’ ha totalizzato 847.000 spettatori (7,1% di share), preceduto da un’anteprima che ha raggiunto 945.000 spettatori (4,4%). Fuori dal podio troviamo Rete 4 con ‘Dritto e rovescio’ che ha registrato 832.000 (5,82% share). Quasi a pari merito, ‘Piazzapulita’ su La7 che ha raggiunto 830.000 spettatori (6,1% share). Seguono: Rai3, con il film ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ (770.000 spettatori e 4,6% share); Nove con ‘Only Fun – Comico Show’ (552.000 telespettatori, 3,31% share); Tv8 con il film ‘L’amore bugiardo – Gone Girl’ (355.000 telespettatori, 2,23% share) e Rai 2 con ‘L’altra Italia’ (276.000 spettatori, 1,62% share). L’access prime time di ieri è stato dominato da ‘Striscia la Notizia’ su Canale5, che raccoglie 2.880.000 spettatori e il 13% di share. ‘Otto e Mezzo’ su La7 è stato visto da 1.654.000 di spettatori e uno share del 7,5%. Terzo posto per un ‘Un Posto al Sole’, la soap opera di Rai3, con 1.566.000 di spettatori e uno share del 7%. Sul Nove, ‘Chissà chi è’ ha raccolto 750.000 spettatori (3,4% share). ‘Affari tuoi’ su Rai 1 non è andato in onda per lasciare spazio alla partita di Uefa Nations League. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)