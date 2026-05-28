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Ascolti tv, ‘Pare parecchio Parigi’ su Rai1 e ‘Indiana Jones’ su Canale 5 dominano la prima serata

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(Adnkronos) – ‘Pare parecchio Parigi’ e ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’ hanno dominato la prima serata di ieri, mercoledì 27 maggio. Il film in onda su Rai1 con Leonardo Pieraccioni ha incollato allo schermo 2.178.000 telespettatori, pari al 14,2 di share, mentre il quinto capitolo della saga con Harrison Ford su Canale 5 ne ottiene 1.609.000 e 14,3%. Su Rai3, ‘Chi l’ha visto?’ ha conquistato 1.463.000 telespettatori e il 10,6%. Su La7 ‘Una giornata particolare’ è stato visto da 1.189.000 telespettatori, pari al 7,8%. 

Su Italia 1, ‘Tre uomini e una gamba’ ha intrattenuto 835.000 telespettatori, pari al 5,4%. Su Rete 4, ‘Realpolitik’ ha segnato 587.000 telespettatori e il 5,2%. Su Rai2 ‘Mare fuori’ ha radunato 696.000 telespettatori, pari al 4,7%. Su Tv8, ‘Italia’s got talent’ ha raggiunto 341.000 telespettatori pari al 3%, mentre sul Nove ‘Enricomincio da me’ 330.000 telespettatori e il 2,8%. 

Nella fascia access prime time, su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha registrato 3.820.000 telespettatori e il 22,8%, mentre ‘Affari Tuoi’ 4.472.000 telespettatori e il 24,2%. Su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto 4.372.000 telespettatori e il 23,6%. 

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