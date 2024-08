Ascolti tv, vincono le Olimpiadi: oltre 3,7 milioni di spettatori per le gare di nuoto

(Adnkronos) – Ancora grandi risultati per le Olimpiadi nel prime time televisivo di ieri sera. Le gare di nuoto, infatti, hanno vinto la sfida degli ascolti: la finale dei 1500 stile libero femminile e la semifinale dei 200 dorso maschile, in onda su Rai 2, sono state viste da una media di 3.718.000 telespettatori con uno share pari al 23,8%. Secondo gradino del podio, in termini di telespettatori per Rai1 con il film ‘Dirty Dancing’, visto da 1.816.000 telespettatori (share del 12,5%). Terzo posto per Canale5 con il film ‘Uno di noi’ che è stato seguito da 1.708.000 telespettatori pari a uno share del 12,96%. Fuori dal podio su Italia1 ‘Chicago Fire’ è stato seguito da 851.000 telespettatori (share del 6,54%) mentre su Retequattro il programma ‘Zona Bianca’ ha interessato 797.000 telespettatori raggiungendo uno share del 7,21%. Su Rai3 ‘Newsroom Live’, invece, ha interessato 391.000 telespettatori raggiungendo uno share del 2,60%. Su La7 ‘La Torre di Babele’ ha totalizzato 366.000 telespettatori (share del 2,35%). Chiudono gli ascolti del prime time Nove con ‘Prospettive di un delitto’, seguito da 254.000 telespettatori (share dell’1,73%) e Tv8 con ‘Pechino Express’ visto da 194.000 telespettatori (share dell’1,46%). Tornando agli ascolti delle Olimpiadi su Rai2, ottimi risultati si sono registrati per le trasmissioni in tutte le fasce orarie. Già nel mattino l’incontro di pallavolo maschile Brasile – Polonia (dalle 9 alle 12.52) ha raccolto 765 mila spettatori con il 15,5%. Il Triathlon olimpico femminile (dalle 9.53 alle 9.59) ha ottenuto uno share del 18,2% con 794 mila spettatori, mentre il Judo ha segnato, dalle 10 alle 11.04, il 18,6% con 794 mila spettatori. Un milione 323 mila pari al 16,8 di share sono stati i telespettatori che hanno seguito la finale del quarto di coppia maschile di canottaggio, con l’argento dell’Italia. Le competizioni di nuoto, proposte dalle 11.04 alle 12.05, ottengono una media del 20,1% e 1 milione 181 mila spettatori. Ottimo risultato anche per il tennis: 1 milione 564 mila spettatori (14,5%) hanno seguito dalle 13.33 alle 15.42 l’incontro del singolo maschile vinto da Lorenzo Musetti che si è qualificato per i quarti di finale e, a seguire, il doppio misto. Grande attenzione anche per la finale del tiro a volo specialità trap donne, che ha visto salire sul secondo gradino del podio Silvana Stanco, vincitrice della medaglia d’argento, vista da quasi 2 milioni di spettatori (1 milione 967 mila e il 22,4% dalle 15.42 alle 16.26). In evidenza anche le gare di tuffi femminili che dalle 16.26 alle 17.03 hanno interessato 1 milione 778 mila spettatori e il 21,4 di share; la ginnastica artistica maschile seguita dalle 17.26 alle 18.09 da 1 milione 737 mila spettatori con il 20,6 di share e dalle 18.26 alle 20.17 da 1 milione 810 mila spettatori (15,7); il nuoto, con la finale dei 200 farfalla maschile, che dalle 20.27 alle 20.43 ha avuto 3 milioni 718 mila spettatori e il 22,4 di share. In seconda serata, ha chiuso la programmazione olimpica di Rai 2 la trasmissione di commento alle gare “Notti olimpiche” con 1 milione 96 mila spettatori con il 12,5 di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)