Asi compie 30 anni, festa all’Auditorium della Conciliazione

(Adnkronos) – L’Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, taglia il traguardo dei 30 anni. L’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, fondato nel 1994, oggi riunisce associazioni sportive dilettantistiche, società sportive, circoli culturali e associazioni del Terzo Settore, contribuendo alle loro attività sportive, sociali, ludico-ricreative e culturali. La crescita dell’Ente è stata esponenziale in questi 30 anni. Oggi Asi conta oltre 1,4 milioni di tesserati, atleti, dirigenti, tecnici, arbitri e giudici di gara, e promuove sul territorio nazionale la cifra record di 652 discipline sportive grazie a 130 comitati territoriali, 70 settori tecnici-sportivi e più di 30.000 operatori e collaboratori. Numeri che fanno di Asi uno dei principali Enti di promozione sportiva italiani, dunque un potente motore per ciò che concerne la promozione dello sport di base, dell’attività motoria, e della diffusione di una solida cultura del movimento e del benessere tra la popolazione. Si è consumata, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, la festa del trentennale di ASI con una serata che ha coinvolto personalità del mondo dello sport, dirigenti e atleti. Nel talk show condotto dal direttore di Rai Sport Jacopo Volpi e la conduttrice della Domenica Sportiva Simona Rolandi, erano presenti, insieme al presidente ASI Claudio Barbaro, quattro degli ultimi sei presidenti del CONI, Franco Carraro, Gianni Petrucci, Giovanni Malagò e Mario Pescante che, nel 1994, concesse ad ASI il riconoscimento di Ente di Promozione Sportiva. La storia di ASI cominciò lì. Presenti anche il presidente della Figc Gabriele Gravina e campioni del passato e di oggi che hanno trovato in ASI la loro “casa”. Abdon Pamich, olimpionico della 50 km di marcia ai Giochi di Tokyo 1964 e testimonial oggi della Corsa del Ricordo, Gabriella Dorio, olimpionica dei 1500 metri ai Giochi di Los Angeles 1984, Luigi Busà, olimpionico di karate ai Giochi di Tokyo 2020, l’argento olimpico di pallanuoto con il Settebello Amaurys Pérez, il ginnasta due volte argento mondiale agli anelli Marco Lodadio, la pallanuotista bronzo iridato con il Setterosa Domitilla Picozzi, l’icona del calcio femminile Natalina Ceraso Levati, la ginnasta argento e bronzo olimpico ai Giochi di Parigi 2024 Manila Esposito e Novella Calligaris, la storia del nuoto italiano. Sul palco, hanno raccontato la propria esperienza Gianluigi Buffon, campione del mondo 2006 e il presidente Gravina. La serata di festa è stata arricchita da momenti di spettacolo ed esibizioni sportive, con Federico Palmaroli, noto ai più come “Osho”, con le vignette sullo sport dalla sua collezione de “Le frasi più belle di Osho”. Tanti i momenti legati al Terzo Settore di Asi con Asi Spettacolo e il noto attore Enio Drovandi, Asi Magia con l’esibizione di Remo Pannain, la danza dell’academy di Mvula Sungani e gli artisti del contest RomaMusic. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)