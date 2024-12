Atalanta-Milan 2-1, nerazzurri primi in classifica

(Adnkronos) –

L’Atalanta batte il Milan per 2-1 nell’anticipo della 15esima giornata della Serie A, centra la nona vittoria consecutiva e vola al primo posto in classifica. I nerazzurri passano in vantaggio al 12′ con De Ketelaere, ex rossonero. Il Milan pareggia al 22′ con Morata. All’87’ Lookman firma il gol del definitivo 2-1. Il successo consente ai bergamaschi di salire a 34 punti, con 2 lunghezze di vantaggio sul Napoli che domenica riceve la Lazio. Il Milan rimane a 22 punti, a -12 dalla vetta. La prima azione pericolosa della partita arriva dopo 15 secondi, ottimo inserimento di Pulisic che arriva al tiro in diagonale, chiamando Carnesecchi a un grande intervento. Al 3′ risponde l’Atalanta con una gran giocata di Ederson che va via in un fazzoletto, guadagna il fondo e serve Pasalic che calcia alto. Al 6′ Leao mette in moto con una rabona Theo Hernandez, che guadagna campo, entra in area, mette in mezzo ma la difesa dell’Atalanta salva. Al 7′ Emerson Royal pesca Morata in verticale, dribbling secco e palla in rete ma il guardalinee alza la bandierina e annulla per il fuorigioco dello spagnolo.

Il gol invece lo trova la Dea al 12′ con l’ex De Ketelaere. Dagli sviluppi di un calcio di punizione da sinistra, il belga salta più in alto di tutti sul secondo palo e batte Maignan di testa. Al 22′ i rossoneri pareggiano con Morata. Leao attacca la profondità sulla sinistra, accelera e mette una gran palla sul secondo palo per lo spagnolo che appoggia in rete. Al 25′ errore della difesa rossonera sulla sinistra e palla che arriva a Bellanova: l’esterno nerazzurro si presenta davanti a Maignan ma la sua conclusione è centrare e il portiere francese respinge. Al 35′ Atalanta pericolosa ancora con Pasalic che controlla al limite dell’area di rigore e va al tiro: para Maignan. Al 38′ esce Pulisic per un problema fisico ed entra Loftus-Cheek. La squadra di casa chiude in attacco la prima frazione e sfiora il nuovo vantaggio con Lookman al 43′: la conclusione dell’attaccante nigeriano esce di poco. Al 5′ della ripresa Theo Hernandez ci prova direttamente su calcio di punizione ma la conclusione è abbondantemente alta. Al 10′ azione individuale di Reijnders che trova spazio e calcia in diagonale: palla fuori. Al 12′ cartellino giallo per De Ketelaere per un fallo su Musah. Al 14′ De Ketelaere sfugge a Emerson Royal e crossa sul secondo palo, destro al volo di Bellanova che sbatte su un compagno e termina sul fondo. Al 25′ l’esterno ex Torino si fa ammonire per gioco scorretto su Theo Hernandez. Alla mezz’ora bell’azione di Loftus-Cheek che entra in area guadagna il fondo e mette in mezzo per Musah che calcia di prima ma manda fuori. Al 31′ triplo cambio per la Dea. Escono Pasalic, Djimsiti e De Ketelaere, entrano Kossounou, Retegui e Samardzic. Per il Milan esce Morata ed entra Abraham. Al 34′ ripartenza dell’Atalanta con palla che arriva a Lookman che rientra sul destro e calcia, Maignan devia in angolo.

Al 42′ arriva il gol partita: dagli sviluppi di un calcio d’angolo la palla viene allungata verso il secondo palo, sbuca Lookman che di testa la mette in rete: 2-1. Nel finale proseguono le sostituzioni con Brescianini e Scalvini in campo per Lookman e Ruggeri tra le fila della Dea e Chukwueze per Musah per i rossoneri. L’ultimo brivido arriva al terzo minuto di recupero con Retegui, che si invola in solitaria verso Maignan: miracolo del portiere francese che lo mura. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)