Atp Finals, quando gioca Sinner: il calendario

(Adnkronos) – Cresce l’attesa per le Atp Finals 2024 di Torino in programma dal 10 al 17 novembre. Jannik Sinner, finalista lo scorso anno, ci arriva da numero 1 del mondo e da favorito assoluto per la vittoria finale. Il tennista azzurro è stato inserito nel primo gruppo, nominato ‘Ilie Nastase’, e giocherà contro Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Evitato, quindi, il pericolo numero uno, ovvero Carlos Alcaraz, testa di serie numero tre. Lo spagnolo fa parte infatti del secondo gruppo ‘John Newcombe’ e se la vedrà con Alexander Zverev, Casper Ruud e Andrey Rublev, subentrato a Novak Djokovic dopo il ritiro del serbo a causa di un infortunio. Ma quando gioca Sinner? La fase a girone delle Atp Finals di Torino inizierà lunedì 10 novembre e si concluderà venerdì 15. Sabato 16 novembre sono in programma le due semifinali (una alle 12 e una alle 18), mentre la finale si disputerà domenica 17 alle ore 18. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)