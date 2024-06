(Adnkronos) –

Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in finale del doppio all'Atp di Halle in corso in Germania. Gli azzurri hanno battuto in due set il duo formato dai tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer in poco meno di un'ora e mezzo di gioco con il punteggio di 6-3 7-6 (8-6). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)