Atp Shanghai, Djokovic travolge Cobolli e vola agli ottavi

(Adnkronos) – Novak Djokovic avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.995.555 dollari). Il serbo, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, domina l'azzurro Flavio Cobolli, numero 30 del ranking Atp e 28 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora. Inizia con un successo il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori all'Atp di Shanghai. I due azzurri hanno superato la coppia formata dal ceco Tomas Machac e dal cinese Zhizhen Zhang in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 10-7 in poco più di un'ora e cinquanta minuti di gioco.