Atp Stoccarda, Berrettini e Musetti in campo: orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti in campo oggi, venerdì 14 giugno, nell'ambito del torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 734.915 euro). Il 28enne romano, numero 95 Atp e in tabellone grazie al ranking protetto, ha superato ieri il 25enne canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e un quarto. Non prima delle 14.30 di oggi sfiderà James Duckworth, numero 101 del ranking Atp, che ha battuto Ben Shelton agli ottavi con il punteggio di 7-6 (5) 4-6 6-3. Ai quarti anche Lorenzo Musetti che, dopo aver battuto in tre set Dominik Koepfer, affronta Alexander Bublik per un posto in semifinale. Il match si giocherà dopo quello di Berrettini. Entrambe le partite saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky go e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)